В Великобритании могут запретить ватные палочки и диски

Ватные палочки и диски, а также трубочки для напитков могут оказаться в Великобритании вне закона.

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экология

Премьер-министр Тереза Мэй объявила, что запрет вступит в силу со следующего года. Таким образом Лондон борется с загрязнением мирового океана. Подсчитано, что ежегодно британцы выбрасывают одних только пластиковых трубочек 8 миллиардов.



Борьба идет планомерно — в Англии уже обложили налогом в 5 пенсов одноразовые пакеты, в планах такие же пошлины для кофейных стаканчиков.