Пять минут тишины <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины 12+
    •  
    В Великобритании могут запретить ватные палочки и диски. Великобритания, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Великобритании могут запретить ватные палочки и диски

    В Великобритании могут запретить ватные палочки и диски

    комментировать
    В Великобритании могут запретить ватные палочки и диски

    В Великобритании могут запретить ватные палочки и диски

    В Великобритании могут запретить ватные палочки и диски

      Ватные палочки и диски, а также трубочки для напитков могут оказаться в Великобритании вне закона.

      Премьер-министр Тереза Мэй объявила, что запрет вступит в силу со следующего года. Таким образом Лондон борется с загрязнением мирового океана. Подсчитано, что ежегодно британцы выбрасывают одних только пластиковых трубочек 8 миллиардов.

      Борьба идет планомерно — в Англии уже обложили налогом в 5 пенсов одноразовые пакеты, в планах такие же пошлины для кофейных стаканчиков.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru