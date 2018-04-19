Петербургские художники помогут восстановить братское кладбище в Царском Селе

Союз художников Петербурга готовится к благотворительному аукциону. Часть средств от продажи картин пойдет на восстановление Царскосельского братского кладбища.

На его территории планируют создать мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата Первой мировой войны». Художники Петербурга с удовольствием откликнулись на предложение. Работы представили как мастера, так и дети. Всего на торгах будет 574 лота на сумму более 22 млн рублей.



Минимальная цена некоторых лотов 7 тысяч рублей, самая высокая — 500 тысяч. Дороже всего оценили иконы Яна Кравчика, выполненные на липовой доске с сусальным золочением, а также бронзовую скульптуру «Есаул» Михаила Белова.