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    Петербургские художники помогут восстановить братское кладбище в Царском Селе. Первая мировая война, Санкт-Петербург, Царское Село, аукционы, живопись и художники, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские художники помогут восстановить братское кладбище в Царском Селе

    Петербургские художники помогут восстановить братское кладбище в Царском Селе

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    Петербургские художники помогут восстановить братское кладбище в Царском Селе

    Петербургские художники помогут восстановить братское кладбище в Царском Селе

      Союз художников Петербурга готовится к благотворительному аукциону. Часть средств от продажи картин пойдет на восстановление Царскосельского братского кладбища.

      На его территории планируют создать мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата Первой мировой войны». Художники Петербурга с удовольствием откликнулись на предложение. Работы представили как мастера, так и дети. Всего на торгах будет 574 лота на сумму более 22 млн рублей.

      Минимальная цена некоторых лотов 7 тысяч рублей, самая высокая — 500 тысяч. Дороже всего оценили иконы Яна Кравчика, выполненные на липовой доске с сусальным золочением, а также бронзовую скульптуру «Есаул» Михаила Белова.

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