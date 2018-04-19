На «Адмиралтейских верфях» создадут плавучую платформу для Росгидромета

Сегодня «Адмиралтейские верфи» представили новую плавучую платформу, которая должна круглогодично изучать просторы Северного полюса. Впрочем, пока это только проект.

Контракт на его строительство подписали директор судостроительного предприятия и руководитель Росгидромета. Именно специалисты этого ведомства будут обслуживать станцию. Хотя с виду она больше напоминает судно. Его корпус выполнен из сверхпрочного металла, который может пробивать льды без помощи ледоколов.



Но главная ее задача не передвижение. По словам специалистов, она должна вмерзнуть в айсберги, дрейфовать и комплексно фиксировать метеорологическую обстановку в океане, уровень ледяного покрова, а также любые климатические изменения. Отметим, что в идеале такая платформа должна в течение двух лет быть на автономном ходу и не нуждаться в дозаправке топливом.



При сравнительно небольших габаритах платформа сможет принимать вертолет Ми-8. Ожидается, что в свой первый рейс она выйдет через три года.