Отец Виктора Цоя выиграл суд о правах на песни сына

Басманный суд Москвы вернул отцу Виктора Цоя права на песни его сына.
Суд удовлетворил иск Роберта Цоя, который требовал расторжения договора о передаче компании «Музыкальное право» исключительных прав на песни его сына, погибшего в автокатастрофе в 1990 году.
Наталья Калинина, судья: «Признать договор недействительным».
Суд постановил, что договор, заключенный в 2011 году с «Музыкальным правом», о передаче прав на произведения, исполнения и фонограммы Виктора Цоя противоречит положениям действующего законодательства России по интеллектуальной собственности. А сделка от 16 января 2017 года о передаче прав на песни лидера «Кино» была признана недействительной, поскольку Роберт Цой обманом был введен в заблуждение, сообщает РИА Новости.
В июне минувшего года Басманный суд рассмотрел аналогичный иск от сына Виктора Цоя Александра, который наравне с отцом музыканта владеет авторскими правами на песни.
Наталья Калинина, судья: «Признать договор недействительным».
Суд постановил, что договор, заключенный в 2011 году с «Музыкальным правом», о передаче прав на произведения, исполнения и фонограммы Виктора Цоя противоречит положениям действующего законодательства России по интеллектуальной собственности. А сделка от 16 января 2017 года о передаче прав на песни лидера «Кино» была признана недействительной, поскольку Роберт Цой обманом был введен в заблуждение, сообщает РИА Новости.
В июне минувшего года Басманный суд рассмотрел аналогичный иск от сына Виктора Цоя Александра, который наравне с отцом музыканта владеет авторскими правами на песни.
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