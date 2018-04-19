Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
Онлайн на сайте
ММКФ-2018: красная дорожка церемонии открытия
    •  

    Отец Виктора Цоя выиграл суд о правах на песни сына

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Галина Кмит
    Отец Виктора Цоя выиграл суд о правах на песни сына

    Отец Виктора Цоя выиграл суд о правах на песни сына

    Отец Виктора Цоя выиграл суд о правах на песни сына
  • Фото: РИА Новости © 2018, Галина Кмит

    • Басманный суд Москвы вернул отцу Виктора Цоя права на песни его сына.

    Суд удовлетворил иск Роберта Цоя, который требовал расторжения договора о передаче компании «Музыкальное право» исключительных прав на песни его сына, погибшего в автокатастрофе в 1990 году.

    Наталья Калинина, судья: «Признать договор недействительным».

    Суд постановил, что договор, заключенный в 2011 году с «Музыкальным правом», о передаче прав на произведения, исполнения и фонограммы Виктора Цоя противоречит положениям действующего законодательства России по интеллектуальной собственности. А сделка от 16 января 2017 года о передаче прав на песни лидера «Кино» была признана недействительной, поскольку Роберт Цой обманом был введен в заблуждение, сообщает РИА Новости.

    В июне минувшего года Басманный суд рассмотрел аналогичный иск от сына Виктора Цоя Александра, который наравне с отцом музыканта владеет авторскими правами на песни.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru