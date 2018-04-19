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    Впервые в мировой истории лидер государства уйдет в декрет. беременность и роды, Новая Зеландия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВпервые в мировой истории лидер государства уйдет в декрет

    Впервые в мировой истории лидер государства уйдет в декрет

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    Впервые в мировой истории лидер государства уйдет в декрет

    Впервые в мировой истории лидер государства уйдет в декрет

    Впервые в мировой истории лидер государства уйдет в декрет

      Редкий случай — события в Новой Зеландии стали одними из самых обсуждаемых в мире. Дело в том, что премьер-министр страны Джасинда Ардерн — первый в истории лидер государства, который уйдет в декрет. По словам самого молодого руководителя страны, ребенок не должен помешать справляться с премьерскими обязанностями.

      Интересное положение 37-летней Джасинды Ардерн раскололо Океанию на два лагеря. И хотя в декрет премьер-министр Новой Зеландии пообещала уйти только на шесть недель и все это время быть на телефоне, а потом передать малыша в руки отца-телеведущего, некоторые новозеландцы после заявления о беременности почувствовали себя обманутыми. Ведь Джасинда узнала о своем положении за шесть дней до вступления в должность.

      Беременность новозеландского премьера стала предметом дискуссии даже на противоположном полушарии. Колумнист британской газеты Daily Mail Лиз Джонс сомневается, что у Джасинды будет время на государственные дела. По ее словам, дамы с малышом только и делают, что постоянно висят на телефоне, контролируя действия нянь, выбирая новое покрытие для пола и бронируя виллу на юге Франции.

      Ардерн — вторая беременная на посту главы государства. Двадцать лет назад с беременностью пакистанского лидера Беназир Бхутто было все еще сложнее. Она восприняла предложение уйти в декрет как попытку отстранить ее от власти. В итоге сделала кесарево и уже на следующий день была на переговорах.

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