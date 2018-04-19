В Москве представят конкурсную программу Московского международного кинофестиваля

В столице открывается Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В основном конкурсе участвуют 16 картин.
Среди этих 16 картин — три российских фильма, в том числе режиссерский дебют актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ о трудностях поиска любви китаянки в Москве. Еще одна наша лента, которая поборется за главный приз, — «Царь-птица» Эдуарда Новикова. Действие фильма разворачивается в Якутии в 30-е годы прошлого века. В дом пожилой супружеской пары прилетает священная в этих местах птица — орел.
Никита Михалков, президент ММКФ: «Мы добились того, чтобы не требовались прокатные удостоверения для картин для фестиваля, это совершенно другая конструкция, другой смысл у фестиваля. Недели у проката, конечно, будут провокационные, скандальные, шумные картины, и это хорошо».
Отдельный конкурс — традиционно среди документальных и короткометражных фильмов. Кто цензурирует Интернет? Где заканчивается свобода слова в Сети? Об этом, пожалуй, одна из самых ожидаемых неигровых лент немецко-бразильского производства — «Чистильщики».
Прямую трансляцию с красной дорожки церемонии открытия ММКФ-2018 смотрите сегодня в 18:00 на сайте НТВ.Ru.
Никита Михалков, президент ММКФ: «Мы добились того, чтобы не требовались прокатные удостоверения для картин для фестиваля, это совершенно другая конструкция, другой смысл у фестиваля. Недели у проката, конечно, будут провокационные, скандальные, шумные картины, и это хорошо».
Отдельный конкурс — традиционно среди документальных и короткометражных фильмов. Кто цензурирует Интернет? Где заканчивается свобода слова в Сети? Об этом, пожалуй, одна из самых ожидаемых неигровых лент немецко-бразильского производства — «Чистильщики».
Прямую трансляцию с красной дорожки церемонии открытия ММКФ-2018 смотрите сегодня в 18:00 на сайте НТВ.Ru.
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