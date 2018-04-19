Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
Онлайн на сайте
ММКФ-2018: красная дорожка церемонии открытия
    •  
    В Москве представят конкурсную программу Московского международного кинофестиваля. кино, Михалков, Москва, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве представят конкурсную программу Московского международного кинофестиваля

    В Москве представят конкурсную программу Московского международного кинофестиваля

    комментировать
    В Москве представят конкурсную программу Московского международного кинофестиваля

    В Москве представят конкурсную программу Московского международного кинофестиваля

    В Москве представят конкурсную программу Московского международного кинофестиваля

      В столице открывается Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В основном конкурсе участвуют 16 картин.

      Среди этих 16 картин — три российских фильма, в том числе режиссерский дебют актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ о трудностях поиска любви китаянки в Москве. Еще одна наша лента, которая поборется за главный приз, — «Царь-птица» Эдуарда Новикова. Действие фильма разворачивается в Якутии в 30-е годы прошлого века. В дом пожилой супружеской пары прилетает священная в этих местах птица — орел.

      Никита Михалков, президент ММКФ: «Мы добились того, чтобы не требовались прокатные удостоверения для картин для фестиваля, это совершенно другая конструкция, другой смысл у фестиваля. Недели у проката, конечно, будут провокационные, скандальные, шумные картины, и это хорошо».

      Отдельный конкурс — традиционно среди документальных и короткометражных фильмов. Кто цензурирует Интернет? Где заканчивается свобода слова в Сети? Об этом, пожалуй, одна из самых ожидаемых неигровых лент немецко-бразильского производства — «Чистильщики».

      Прямую трансляцию с красной дорожки церемонии открытия ММКФ-2018 смотрите сегодня в 18:00 на сайте НТВ.Ru.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru