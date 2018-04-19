«Белые каски» пытались завербовать лидера группы Pink Floyd

Лидера легендарной британской группы Pink Floyd Роджера Уотерса пытались использовать в своих целях активисты «Белых касок». В СМИ просочились электронные письма, которые получил музыкант от представителей этой организации.
В письмах, например, музыканта приглашали на ужин, который устраивал саудовско-британский миллиардер. Уотерсу сказали, что, присоединившись к миссии организации, он сможет помочь «услышать голоса мирных героев Сирии».
Рокер отказался с ними сотрудничать. По его словам, «Белые каски» подрывают стабильность в регионе, а не помогают наладить ситуацию. Кроме того, Уотерс обвинил организацию в инсценировке химатаки в городе Дума. Это громкое заявление он сделал со сцены во время концерта в Барселоне. Вся его речь сопровождалась аплодисментами из зала и криками «Спасибо».
Роджер Уотерс: «Я считаю, что неправительственная организация „Белые каски“ — это чистой воды фейковая организация, которая занимается созданием пропаганды для джихадистов и террористов».
Уотерс рассказал, что за несколько дней до этого концерта к нему обратился некий французский корреспондент, который, как он сам пояснил рокеру, связан с «очень влиятельной сирийской организацией». Репортер просил Уотерса разрешить ему выступить со сцены. Он хотел рассказать о сирийских детях, которые страдают от химических атак. Британец эту просьбу проигнорировал.
Рокер отказался с ними сотрудничать. По его словам, «Белые каски» подрывают стабильность в регионе, а не помогают наладить ситуацию. Кроме того, Уотерс обвинил организацию в инсценировке химатаки в городе Дума. Это громкое заявление он сделал со сцены во время концерта в Барселоне. Вся его речь сопровождалась аплодисментами из зала и криками «Спасибо».
Роджер Уотерс: «Я считаю, что неправительственная организация „Белые каски“ — это чистой воды фейковая организация, которая занимается созданием пропаганды для джихадистов и террористов».
Уотерс рассказал, что за несколько дней до этого концерта к нему обратился некий французский корреспондент, который, как он сам пояснил рокеру, связан с «очень влиятельной сирийской организацией». Репортер просил Уотерса разрешить ему выступить со сцены. Он хотел рассказать о сирийских детях, которые страдают от химических атак. Британец эту просьбу проигнорировал.
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