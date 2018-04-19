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    Экс-глава Нижнего Новгорода объявлен в федеральный розыск. аресты, взятки, Нижний Новгород. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкс-глава Нижнего Новгорода объявлен в федеральный розыск

    Экс-глава Нижнего Новгорода объявлен в федеральный розыск

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    <nobr>Экс-глава</nobr> Нижнего Новгорода объявлен в федеральный розыск

    Экс-глава Нижнего Новгорода объявлен в федеральный розыск

    <nobr>Экс-глава</nobr> Нижнего Новгорода объявлен в федеральный розыск

      Экс-глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов объявлен в розыск, его бывший заместитель Владимир Привалов — арестован.

      По данным следствия, чиновники получили взятку в 17 миллионов рублей за покровительство одному из местных предпринимателей.

      В частности, чиновники за взятку должны были оказывать содействие предпринимательской деятельности, связанной с представлением ритуальных услуг населению, в том числе выделить землю под строительство крематория на территории Нижнего Новгорода.

      18 апреля 2018 года Кондрашов заявил журналистам, что сейчас находится на лечении за границей, и отверг обвинения во взяточничестве.

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