Экс-глава Нижнего Новгорода объявлен в федеральный розыск

Экс-глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов объявлен в розыск, его бывший заместитель Владимир Привалов — арестован.

По данным следствия, чиновники получили взятку в 17 миллионов рублей за покровительство одному из местных предпринимателей.



В частности, чиновники за взятку должны были оказывать содействие предпринимательской деятельности, связанной с представлением ритуальных услуг населению, в том числе выделить землю под строительство крематория на территории Нижнего Новгорода.



18 апреля 2018 года Кондрашов заявил журналистам, что сейчас находится на лечении за границей, и отверг обвинения во взяточничестве.