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    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии. Путин, Сирия, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

    1 комментарий
    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

    Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

      Ситуацию в Сирии обсуждали сегодня в Ново-Огарёве — Владимир Путин провел там оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

      В центре внимания и внутрироссийские проблемы, такие как борьба со стихийными бедствиями. На повестке, в частности, меры по предотвращению природных пожаров и наводнений при паводках.

      В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин.

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