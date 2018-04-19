Эксперт оценил переданные России из Сирии американские ракеты

Американские крылатые ракеты «долетели» до России. Стало известно, что после недавнего удара США и союзников сирийские военные нашли на территории республики пару неразорвавшихся ракет и передали российским коллегам.
Те самые «красивые, новые и умные» ракеты, которыми еще на прошлой неделе хвалился и грозился президент США Дональд Трамп, уже сегодня стали трофеями российских военных. Две неразорвавшиеся крылатые ракеты в хорошем состоянии были найдены на территории арабской республики и отправлены в Россию. Так что, возможно, наши специалисты выяснят, сколько было правды, а сколько бахвальства в твите американского лидера о ракетах, которым тот переполошил весь мир.
Алексей Леонков, военный эксперт: «Всего в нападении на Сирию использовалось два вида ракет: это тактическая ракета „Томагавк“, а вторая ракета, которая очень интересная и которую, скорее всего, Трамп и называл умной и красивой, — это AGM-158 JASSM. Это высокоточная ракета, которая запускалась с борта бомбардировщика B-1B. Это первое боевое применение, раньше американцы их нигде не применяли. Особенностью ее является не только дальний радиус полета (порядка 900 км), но и то, что она разработана по технологии стелс (комплекс способов снижения заметности боевых машин — ред.)».
Более сотни крылатых ракет в сторону Сирии США, Великобритания и Франция выпустили 14 апреля. Массированный удар был отражен силами сирийских ПВО. Военные эксперты подсчитали: атака обошлась Вашингтону в 150 миллионов долларов. А найденные неразорвавшиеся ракеты станут дополнительными баллами, которые могут записать на свой счет сирийские войска.
Алексей Леонков: «Самый больший интерес представляет вычислитель, который определяет координаты цели, помимо этого, он определяет цели визуально, то есть это объяснит сам механизм, как ракета „Томагавк“ или ракета JASSM определяют цель».
Алексей Леонков, военный эксперт: «Всего в нападении на Сирию использовалось два вида ракет: это тактическая ракета „Томагавк“, а вторая ракета, которая очень интересная и которую, скорее всего, Трамп и называл умной и красивой, — это AGM-158 JASSM. Это высокоточная ракета, которая запускалась с борта бомбардировщика B-1B. Это первое боевое применение, раньше американцы их нигде не применяли. Особенностью ее является не только дальний радиус полета (порядка 900 км), но и то, что она разработана по технологии стелс (комплекс способов снижения заметности боевых машин — ред.)».
Более сотни крылатых ракет в сторону Сирии США, Великобритания и Франция выпустили 14 апреля. Массированный удар был отражен силами сирийских ПВО. Военные эксперты подсчитали: атака обошлась Вашингтону в 150 миллионов долларов. А найденные неразорвавшиеся ракеты станут дополнительными баллами, которые могут записать на свой счет сирийские войска.
Алексей Леонков: «Самый больший интерес представляет вычислитель, который определяет координаты цели, помимо этого, он определяет цели визуально, то есть это объяснит сам механизм, как ракета „Томагавк“ или ракета JASSM определяют цель».
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