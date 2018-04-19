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    В Петербурге ФСБ задержала пытавшихся примкнуть к террористам мигрантов. Санкт-Петербург, ФСБ, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге ФСБ задержала пытавшихся примкнуть к террористам мигрантов

    В Петербурге ФСБ задержала пытавшихся примкнуть к террористам мигрантов

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    В Петербурге ФСБ задержала пытавшихся примкнуть к террористам мигрантов

    В Петербурге ФСБ задержала пытавшихся примкнуть к террористам мигрантов

    В Петербурге ФСБ задержала пытавшихся примкнуть к террористам мигрантов

      Подозреваемые связались с вербовщиком через соцсети. Таким образом на их след напали спецслужбы.

      Двух иностранцев задержали в Петербурге при попытке примкнуть к боевикам. Операция прошла с участием бойцов СОБРа. Известно, что в поле зрения спецслужб подозреваемые оказались после того, как через мессенджер Telegram связались с вербовщиком. 21-летние уроженцы Средней Азии отправили ему снимки паспортов и заявили о желании принять участие в деятельности международной террористической организации на Ближнем Востоке.

      По данным Федеральной службы безопасности, в переписке также шла речь о том, как покинуть пределы России в обход правоохранительных органов и попасть в тренировочный лагерь. Потенциальные террористы даже успели купить билеты на самолет, но покинуть страну им помешала ФСБ. В отношении задержанных сейчас ведется расследование. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

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