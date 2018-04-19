В Петербурге ФСБ задержала пытавшихся примкнуть к террористам мигрантов

Подозреваемые связались с вербовщиком через соцсети. Таким образом на их след напали спецслужбы.

Двух иностранцев задержали в Петербурге при попытке примкнуть к боевикам. Операция прошла с участием бойцов СОБРа. Известно, что в поле зрения спецслужб подозреваемые оказались после того, как через мессенджер Telegram связались с вербовщиком. 21-летние уроженцы Средней Азии отправили ему снимки паспортов и заявили о желании принять участие в деятельности международной террористической организации на Ближнем Востоке.



По данным Федеральной службы безопасности, в переписке также шла речь о том, как покинуть пределы России в обход правоохранительных органов и попасть в тренировочный лагерь. Потенциальные террористы даже успели купить билеты на самолет, но покинуть страну им помешала ФСБ. В отношении задержанных сейчас ведется расследование. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.