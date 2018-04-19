Устроивший променад медведь создал пробку на дороге в Камчатке

Бурый медведь наглядно продемонстрировал камчатским автомобилистам, кто главный на дороге.

631 Камчатка

курьезы

медведи

Хищник неспешно прогуливался по трассе, а удивленные водители не рисковали прерывать променад медведя и медленно двигались за ним.



Прогулка продолжалась около 30 минут. Хозяин тайги, судя по всему, получал удовольствие, разглядывая людей. Образовался даже небольшой затор. Но когда зверю наскучило общество водителей, он удалился. К счастью, никто не пострадал.