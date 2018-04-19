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    Устроивший променад медведь создал пробку на дороге в Камчатке. Камчатка, курьезы, медведи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУстроивший променад медведь создал пробку на дороге в Камчатке

    Устроивший променад медведь создал пробку на дороге в Камчатке

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    Устроивший променад медведь создал пробку на дороге в Камчатке

    Устроивший променад медведь создал пробку на дороге в Камчатке

    Устроивший променад медведь создал пробку на дороге в Камчатке

      Бурый медведь наглядно продемонстрировал камчатским автомобилистам, кто главный на дороге.

      Хищник неспешно прогуливался по трассе, а удивленные водители не рисковали прерывать променад медведя и медленно двигались за ним.

      Прогулка продолжалась около 30 минут. Хозяин тайги, судя по всему, получал удовольствие, разглядывая людей. Образовался даже небольшой затор. Но когда зверю наскучило общество водителей, он удалился. К счастью, никто не пострадал.

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