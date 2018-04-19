Аксёнов рассказал, когда по мосту в Крым поедут первые автомобили

Первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов во время приветствия участников Ялтинского международного экономического форума.
Сергей Аксёнов: «Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова».
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему изначально запланировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют пустить автомобили уже в мае.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В этом году он проходит с 19 по 21 апреля.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему изначально запланировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют пустить автомобили уже в мае.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В этом году он проходит с 19 по 21 апреля.
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