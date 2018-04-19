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    Аксёнов рассказал, когда по мосту в Крым поедут первые автомобили

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Мальгавко
    Аксёнов рассказал, когда по мосту в Крым поедут первые автомобили

    Аксёнов рассказал, когда по мосту в Крым поедут первые автомобили

    Аксёнов рассказал, когда по мосту в Крым поедут первые автомобили
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Мальгавко

    • Первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов во время приветствия участников Ялтинского международного экономического форума.

    Сергей Аксёнов: «Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова».

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему изначально запланировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют пустить автомобили уже в мае.

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    Как возводили Крымский мост: участники стройки века поделились воспоминаниями
    Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В этом году он проходит с 19 по 21 апреля.
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