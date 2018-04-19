Ушедшая на больничный сотрудница полиции завалила соцсети пикантными фото с курортов

Больно хитрой оказалась сержант полиции из английского графства Линкольншир. По крайне мере, так думает ее руководство. Дело в том, что Линн Карр попросила оплачиваемый больничный: мол, медики диагностировали у нее сильнейшую депрессию и рекомендовали пройти курс лечения. Но женщина не уточнила, где будет проходить реабилитация. Каково же было удивление ее начальника, когда он зашел на страничку сотрудницы и увидел там пикантные снимки, сделанные на берегу океана.

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Началось все с того, что сержант Линн обратилась к руководству с жалобой: из-за тяжелой работы, мол, у нее начался сильнейший стресс, поэтому специалисты якобы посоветовали уйти на больничный. На реабилитацию и борьбу с депрессией Линн попросила у начальника семь месяцев, и тот добродушно ее отпустил. Больничный обещал оплатить. А сумма эта, судя по всему, немаленькая, учитывая тот факт, что в год Линн Карр, по словам коллег, получает 45 тысяч фунтов стерлингов.



Спустя какое-то время приболевшая сотрудница стала уж слишком активной в соцсетях: то снимок из Таиланда выложит, то она вроде как на острове Крит загорает, то открывает шампанское где-то в Южной Африке. И неизвестно, сколько бы еще пестрила лента этими счастливыми солнечными публикациями, но очевидно, кто-то из завистливых коллег показал фотографии боссу.



В полицейском участке Грантема — это город в графстве Линкольншир — началась внутренняя проверка. Линн уже поспешили обвинить в том, что она растрачивает деньги налогоплательщиков на свой мнимый больничный и якобы разгульный образ жизни. Да и вообще, мол, не пристало стражу порядка выставлять на всеобщее обозрение свою татуировку на бедре и не только…



Результаты внутреннего расследования пока неизвестны, и у сержанта Линн Карр еще есть время доказать, что все эти фотографии были сделаны когда-то давно — во время отпуска, а не больничного. Ну а выкладывать она их могла ведь и от скуки, все-таки семь месяцев без дела, надо было себя чем-то занять.