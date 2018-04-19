Застреливший родителей жены мужчина получил пожизненный срок

Сегодня суд огласил приговор Виталию Пидгурскому, который жестоко расправился с родственниками. Преступление, которое произошло в небольшом поселке под Абаканом, потрясло многих. После очередного семейного скандала жена с ребенком ушли. Мужчина не смог смириться с этим, попытался их вернуть, а получив отказ, взял карабин.
Пожалуй, никто в зале суда не радовался приговору для убийцы так, как его супруга, теперь уже бывшая. Женщина не скрывает: новости о том, что больше никогда не увидит этого человека, она ждала почти два года — с тех самых пор, как Виталий Пидгурский расправился с ее родными.
Юлия Пидгурская: «Я наказала убийцу своих родителей, я прошла через все. Теперь справедливость восторжествовала. Это особо опасный человек, которого нельзя подпускать к людям».
Слова раскаяния не убедили присяжных, которые рассматривали это уголовное дело. Вердикт в отношении Пидгурского и его подельника Васильева: «виновны». Последнего отправили за решетку на 12 лет. Приговор Пидгурскому оказался намного суровее: в колонии особого режима ему предстоит провести всю оставшуюся жизнь.
Юлия Пидгурская: «Я наказала убийцу своих родителей, я прошла через все. Теперь справедливость восторжествовала. Это особо опасный человек, которого нельзя подпускать к людям».
Слова раскаяния не убедили присяжных, которые рассматривали это уголовное дело. Вердикт в отношении Пидгурского и его подельника Васильева: «виновны». Последнего отправили за решетку на 12 лет. Приговор Пидгурскому оказался намного суровее: в колонии особого режима ему предстоит провести всю оставшуюся жизнь.
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