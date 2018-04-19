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    Застреливший родителей жены мужчина получил пожизненный срок. приговоры, суды, убийства и покушения, Хакасия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗастреливший родителей жены мужчина получил пожизненный срок

    Застреливший родителей жены мужчина получил пожизненный срок

    1 комментарий
    Застреливший родителей жены мужчина получил пожизненный срок

    Застреливший родителей жены мужчина получил пожизненный срок

    Застреливший родителей жены мужчина получил пожизненный срок

      Сегодня суд огласил приговор Виталию Пидгурскому, который жестоко расправился с родственниками. Преступление, которое произошло в небольшом поселке под Абаканом, потрясло многих. После очередного семейного скандала жена с ребенком ушли. Мужчина не смог смириться с этим, попытался их вернуть, а получив отказ, взял карабин.

      Пожалуй, никто в зале суда не радовался приговору для убийцы так, как его супруга, теперь уже бывшая. Женщина не скрывает: новости о том, что больше никогда не увидит этого человека, она ждала почти два года — с тех самых пор, как Виталий Пидгурский расправился с ее родными.

      Юлия Пидгурская: «Я наказала убийцу своих родителей, я прошла через все. Теперь справедливость восторжествовала. Это особо опасный человек, которого нельзя подпускать к людям».

      Слова раскаяния не убедили присяжных, которые рассматривали это уголовное дело. Вердикт в отношении Пидгурского и его подельника Васильева: «виновны». Последнего отправили за решетку на 12 лет. Приговор Пидгурскому оказался намного суровее: в колонии особого режима ему предстоит провести всю оставшуюся жизнь.

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