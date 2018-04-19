Россия потребовала от США компенсаций через ВТО

Россия потребовала от Соединённых Штатов компенсации за пошлины на сталь и алюминий.
Как сообщает Reuters, требования о компенсациях были поданы во Всемирную торговую организацию (ВТО). С аналогичным требованием в организацию обратились Индия, Китай и Евросоюз.
По данным агентства, Вашингтон согласился вести диалог с Китаем и заметил, что открыт для переговоров с Индией и ЕС. Ранее Китай принял ответные меры, обложив повышенными пошлинами некоторые американские товары.
В марте президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на импорт металла в США. Размер пошлины для алюминия составил 10%, для стали — 25%. Свое решение Трамп объяснил тем, что хочет защитить металлургические предприятия Америки, которые пострадали от недобросовестной торговли.
По данным агентства, Вашингтон согласился вести диалог с Китаем и заметил, что открыт для переговоров с Индией и ЕС. Ранее Китай принял ответные меры, обложив повышенными пошлинами некоторые американские товары.
В марте президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на импорт металла в США. Размер пошлины для алюминия составил 10%, для стали — 25%. Свое решение Трамп объяснил тем, что хочет защитить металлургические предприятия Америки, которые пострадали от недобросовестной торговли.
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