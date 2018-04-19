Сотрудник автомойки сбил двух женщин, пытаясь отогнать Mercedes: видео

У автомойщика, который сел за руль Mercedes клиента и сбил двух женщин, не было водительского удостоверения. Пострадавших доставили в больницу, где одна из них скончалась.

Инцидент произошел в городке Берёзовский под Екатеринбургом. Запись камеры наблюдения уже изучили полицейские, а теперь кадры предстоит не раз пересмотреть сотрудникам СК. Они займутся расследованием трагического инцидента, в результате которого погибла администратор автомойки. Врачам не удалось спасти пациентку, полученные травмы оказались слишком серьезными. Она попала под колеса Mercedes, который, протаранив ворота, на полном ходу сбил двух женщин.



За рулем иномарки был Сергей Ядрыжников, рабочий автомойки. Он объясняет: помыл машину, а чтобы приступить к следующей, первую нужно было отогнать. Но владелец машины отошел. Вот автомойщик и решил примерить на себя роль хозяина Mercedes, хотя у него нет водительского удостоверения.



Поначалу полицейские отрабатывали несколько версий, в том числе предполагали, что Ядрыжников мог намеренно сбить женщин. Но второй пострадавшей была его сестра. Валентина Плехова с ужасом вспоминает, как оказалась под колесами авто, но в отличие от администратора автомойки отделалась лишь сильными ушибами. Ее уже выписали из больницы.



Сыщикам уже удалось выяснить: хозяин Mercedes действительно отлучился, а ключи от иномарки оставил администратору — той самой погибшей Наталье.



Правоохранители уже пообщались с очевидцами инцидента — именно они вызывали скорую и оказывали первую помощь пострадавшим. Вероятнее всего, Сергей Ядрыжников уже скоро станет фигурантом уголовного дела, которое могут возбудить по статье «Причинение смерти по неосторожности». Кроме того, в суд готовится обратиться и владелец иномарки.



Подробности — в видеоматериале.