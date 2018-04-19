Жителю Красноярска пригрозили сроком за попытку помочь онкобольным

Громкий скандал разгорелся в Красноярске. Мужчине, который хотел помочь онкобольным, пригрозили тюремным сроком.

Николай Шугаев недавно потерял супругу. После смерти женщины осталось много коробок с дорогими лекарствами. По словам Шугаева, выбросить медикаменты рука не поднялась. Тем более зная как сложно их достать, он решил бесплатно раздать их тяжелобольным людям. Но в Минздраве заявили, что эти препараты включены в список сильнодействующих средств и за их распространение грозит уголовное наказание.



У супруги Шугаева был рак кишечника. Лекарства Валентина получала от государства, бесплатно, потому что ей присвоили вторую группу инвалидности.



Николай рассудил: есть ведь и такие пациенты, которые инвалидность оформить еще не успели, а в медикаментах уже остро нуждаются. Упаковка одного из препаратов, например, в аптеках стоит около 10 тысяч рублей. Но в местном Минздраве пенсионеру велели таблетки жены ни в коем случае никому не передавать.



Николай — подполковник в отставке, 35 лет служил в МВД, был начальником отдела участковых. Он сам себе удивляется: почему же сразу не подумал, что такие серьезные лекарства передавать по закону нельзя. Тот препарат, который принимала его супруга, воздействуя на опухоль, разрушительным образом сказывается на печени. Кому-то он может принести и вред, поэтому должен отпускаться в аптеках только по рецепту врача.



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