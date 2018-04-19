Криминальный авторитет отправился в СИЗО за посещение ресторанов под домашним арестом

Смысл словосочетания «домашний арест» Магеррам Гулиев понял превратно. Поэтому стены своей квартиры с дизайнерской мебелью и эксклюзивным ремонтом криминальный авторитет, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, вынужден будет поменять на камеру следственного изолятора. Суд принял решение отправить его под стражу.

По версии силовиков, Гулиев был частым посетителем московских рынков и оптовых баз. Себя он называл «бригадиром» и предлагал коммерсантам помощь и поддержку. Не бесплатно, разумеется. А тем бизнесменам, которые не понимали, зачем им контроль Гулиева и его людей, доходчиво объясняли, что отказ чреват последствиями.



Таким образом, как полагают полицейские, «бригадир» незаконно обогатился на 200 миллионов рублей. Наручники на Гулиева надели три недели назад. Сутки криминальный авторитет тогда провел в изоляторе. Несмотря на тяжесть обвинений, суд на время расследования отправил предполагаемого вымогателя и мошенника не за решетку, а под домашний арест.



Лояльное решение Гулиев воспринял как должное и тут же отпраздновал его в ближайшем ресторане. Он не догадывался, что запись из заведения попадет в руки оперативников, которые установят за ним слежку.



Вскоре криминальный авторитет вместе с приятелями вновь отправился в излюбленное заведение. Но спустя несколько часов после застолья «бригадиру» пришлось ответить за столь праздный образ жизни: суд изменил решение и отправил его под арест.



Теперь у Гулиева не скоро появится возможность шикануть. Вероятнее всего, к предъявленным обвинением добавятся и другие. По версии сыщиков, бригадир возглавлял ОПГ, которая занималась незаконной поставкой санкционных продуктов из Европы. Участников группировки сейчас разыскивают.



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