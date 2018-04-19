Похудевшую на 20 кг жительницу Благовещенска перестали узнавать сотрудники ГИБДД и аэропортов

Как это ни парадоксально, но большими проблемами обернулся для жительницы Благовещенска результат диеты. После того как она сбросила несколько десятков лишних килограммов, ее перестали узнавать сотрудники ГИБДД.

Судя по фотографиям, женщина действительно сильно изменилась. Поэтому когда инспекторы остановили Наталью для проверки документов, заявили, что она не та, за кого себя выдает.



Те, кто знает Наталью Белоцерковскую много лет, сейчас легко могут принять ее за другого человека. Она похудела более чем на 20 килограммов за несколько месяцев. И вроде радоваться надо, но новый образ доставляет массу хлопот. Черты лица, фигура и прическа не соответствуют исходным данным в документах. А потому каждая проверка водительского удостоверения неминуемо заканчивается долгими разговорами с инспекторами.



Сбросив лишнее, Наталья не остановилась в своем желании выглядеть еще моложе: сделала подтяжку лица, изменила форму губ, нарастила волосы. Теперь ее не узнают и в аэропорту. Так долгожданный отпуск в Таиланде едва не оказался под угрозой. Во время прохождения паспортного контроля сотрудники долго всматривались в документы. После долгих разбирательств Наталью все же пропустили.



Женщина все же решила не испытывать судьбу и заменить фото на документах. Но лишь когда с кардинальными изменениями будет покончено. Говорит: еще есть над чем работать.