В Красноярске отчим жестоко истязал 4-летнюю падчерицу за нежелание изучать арифметику

В деле об избиении четырехлетней девочки в Красноярске появились шокирующие подробности. Стало ясно, за что отчим систематически истязал падчерицу. Оказалось, что таким образом мужчина обучал ребенка арифметике.
Во время последнего так называемого урока он разозлился, что она не способна досчитать до пяти. Во время следственного эксперимента задержанный рассказал, как именно наносил удары. В ход шло все, что попадалось под руку: шнур от зарядного устройства, ремень.
Спасти девочку удалось благодаря бдительному соседу, который пришел в гости и заметил на теле малышки раны. Сыщики выяснили, что избиения происходили на глазах матери, которая не хотела выносить сор из избы и не обращалась к медикам. Первую помощь дочери женщина пыталась оказать в домашних условиях.
Пострадавшая девочка по-прежнему находится в больнице. Из семьи также забрали ее 6-летнюю сестру, которую отправили в социально-реабилитационный центр.
Спасти девочку удалось благодаря бдительному соседу, который пришел в гости и заметил на теле малышки раны. Сыщики выяснили, что избиения происходили на глазах матери, которая не хотела выносить сор из избы и не обращалась к медикам. Первую помощь дочери женщина пыталась оказать в домашних условиях.
Пострадавшая девочка по-прежнему находится в больнице. Из семьи также забрали ее 6-летнюю сестру, которую отправили в социально-реабилитационный центр.
Комментарии