Российский миллиардер Ахмедов пытается спасти яхту от посягательств бывшей жены

Сегодня тысячи
интернет-пользователей обсуждают имущество крупного российского предпринимателя Фархада Ахмедова. Председатель совета директоров компании по производству соков и продуктов питания проживал в Англии, развелся. И эта свобода будет стоить ему очень дорого.
Суд Великобритании в рамках процесса по разделу имущества наложил арест на знаменитую яхту «Луна». Это одно из самых дорогих плавсредств в мире. Цена — около 540 миллионов долларов. На борту две вертолетные площадки и 10 ВИП-комнат. Раньше яхта принадлежала Роману Абрамовичу. Сейчас судно находится в порту Дубая, и защитники интересов бывшей супруги ломают голову над тем, как вернуть дорогостоящее имущество в Великобританию.
Этот бракоразводный процесс между миллиардером Фархадом Ахмедовым и его супругой Татьяной, по мнению экспертов, из ряда вон выходящий. Дошло до того, что бывшая супруга заявила о своих притязаниях на яхту Ахмедова. Судно арестовали в Арабских Эмиратах, теперь же Ахмедову позволили оспорить это решение.
История развода вовсе не однозначна и тянется не первый год. Все дело в том, что арест на яхту наложили в Эмиратах после того, как в Великобритании закончился бракоразводный процесс между супругами. Английский суд потребовал от Ахмедова выплатить бывшей жене 641 миллион долларов. Но при чем тут суд Британии, говорят эксперты, миллиардер ведь гражданин России.
На самом же деле разлад в семейной жизни Ахмедовых случился еще в 2000 году. По заявлениям бизнесмена, он развелся с супругой 18 лет назад, еще в Москве, где и регистрировал брак. Тогда же, как говорит предприниматель, он выплатил бывшей все, что полагается. А когда узнал, что в Англии экс-возлюбленная затеяла новое разбирательство, удивился.
И правда — как можно развести тех супругов, которые уже давно в разводе? Да и свидетельство о браке не британское. Но английский суд смог. Решение это было официально опубликовано еще в мае 2017 года, и вот уже около года от Ахмедова требуют денег. Оно и понятно, почему. Ведь известно, что бизнесмен находится в первой сотне списка богатейших людей мира. Его состояние оценивают в 1 миллиард и 350 миллионов долларов. По официальной информации, Ахмедов зарабатывает на производстве соков в Азербайджане.
Чем закончится нынешний скандал, будет зависеть от суда Арабских Эмиратов. Бизнесмен уже направил туда своих адвокатов.
Этот бракоразводный процесс между миллиардером Фархадом Ахмедовым и его супругой Татьяной, по мнению экспертов, из ряда вон выходящий. Дошло до того, что бывшая супруга заявила о своих притязаниях на яхту Ахмедова. Судно арестовали в Арабских Эмиратах, теперь же Ахмедову позволили оспорить это решение.
История развода вовсе не однозначна и тянется не первый год. Все дело в том, что арест на яхту наложили в Эмиратах после того, как в Великобритании закончился бракоразводный процесс между супругами. Английский суд потребовал от Ахмедова выплатить бывшей жене 641 миллион долларов. Но при чем тут суд Британии, говорят эксперты, миллиардер ведь гражданин России.
На самом же деле разлад в семейной жизни Ахмедовых случился еще в 2000 году. По заявлениям бизнесмена, он развелся с супругой 18 лет назад, еще в Москве, где и регистрировал брак. Тогда же, как говорит предприниматель, он выплатил бывшей все, что полагается. А когда узнал, что в Англии экс-возлюбленная затеяла новое разбирательство, удивился.
И правда — как можно развести тех супругов, которые уже давно в разводе? Да и свидетельство о браке не британское. Но английский суд смог. Решение это было официально опубликовано еще в мае 2017 года, и вот уже около года от Ахмедова требуют денег. Оно и понятно, почему. Ведь известно, что бизнесмен находится в первой сотне списка богатейших людей мира. Его состояние оценивают в 1 миллиард и 350 миллионов долларов. По официальной информации, Ахмедов зарабатывает на производстве соков в Азербайджане.
Чем закончится нынешний скандал, будет зависеть от суда Арабских Эмиратов. Бизнесмен уже направил туда своих адвокатов.
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