Самолет с загоревшимся двигателем вернулся в аэропорт вылета в США

В США произошло уже второе за последние дни серьезное авиапроисшествие.
Экстренную посадку совершил пассажирский самолет в международном аэропорту Атланты в штате Джорджия. Авиалайнер вылетел из этой же воздушной гавани, однако вынужден был вернуться, поскольку один из двигателей начал дымиться. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Речь идет о самолете американской авиакомпании Delta, который направлялся в Лондон.
Накануне мировые СМИ активно обсуждали инцидент с самолетом Southwest Airlines, совершившим посадку в Филадельфии из-за взрыва двигателя. В результате погибла одна женщина и пострадали почти 20 пассажиров.
Накануне мировые СМИ активно обсуждали инцидент с самолетом Southwest Airlines, совершившим посадку в Филадельфии из-за взрыва двигателя. В результате погибла одна женщина и пострадали почти 20 пассажиров.
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