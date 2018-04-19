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    Самолет с загоревшимся двигателем вернулся в аэропорт вылета в США. авиационные катастрофы и происшествия, самолеты, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамолет с загоревшимся двигателем вернулся в аэропорт вылета в США

    Самолет с загоревшимся двигателем вернулся в аэропорт вылета в США

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    Самолет с загоревшимся двигателем вернулся в аэропорт вылета в США

    Самолет с загоревшимся двигателем вернулся в аэропорт вылета в США

    Самолет с загоревшимся двигателем вернулся в аэропорт вылета в США

      В США произошло уже второе за последние дни серьезное авиапроисшествие.

      Экстренную посадку совершил пассажирский самолет в международном аэропорту Атланты в штате Джорджия. Авиалайнер вылетел из этой же воздушной гавани, однако вынужден был вернуться, поскольку один из двигателей начал дымиться. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Речь идет о самолете американской авиакомпании Delta, который направлялся в Лондон.

      Накануне мировые СМИ активно обсуждали инцидент с самолетом Southwest Airlines, совершившим посадку в Филадельфии из-за взрыва двигателя. В результате погибла одна женщина и пострадали почти 20 пассажиров.

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