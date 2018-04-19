Зрители НТВ увидят 100-й выпуск программы «Еда живая и мертвая»

Легендарная программа телеканала НТВ «Еда живая и мертвая» выходит в эфир в
100-й раз. Уже 2,5 года знаменитый научно-популярный проект дарит возможность зрителям каждые выходные узнавать что-то новое о привычных продуктах питания и раскрывает секрет, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше.
За годы существования программы в эфире канала НТВ команда проекта «Еда живая и мертвая» объехала более 20 стран мира в поисках новых и интересных фактов о продуктах, а повара в выпусках программы приготовили 600 различных блюд. «Еда живая и мертвая» неизменно пользуется популярностью у зрителей, являясь лидером своего слота с 2016 года. В 2017 году доля программы достигала 14,9% в аудитории 18+.
Чтобы делиться с телезрителями самой достоверной информацией, в независимых лабораториях было проведено более 300 лабораторных экспертиз. А опытная команда испытателей проверила на себе 11 различных диет. В ходе подготовки выпусков программы команда проекта пообщалась с пятью олимпийскими чемпионами, а также были сломаны две плиты и мультиварка. Конечно, без внимания не остался чемпионат мира по поварскому искусству, проходящий раз в два года во французском Лионе.
Кроме того, на основе знаний, полученных при подготовке эфиров, были написаны две книги: «Еда живая и мертвая: 5 принципов здорового питания» и «Еда живая и мертвая. Продукты-целители и продукты-убийцы».
В планах программы — расширение горизонтов. Автор и ведущий Сергей Малозёмов вместе со своей командой продолжит знакомить телезрителей с последними научными подходами к еде.
Сергей Малозёмов: «Недавно сразу два уважаемых научных заведения предложили мне написать диссертацию на тему „Использование СМИ для формирования культуры здорового питания у населения“. Это, наверное, лучшая похвала. Ведь то, что широкая аудитория очень интересуется вопросами диетологии, известно давно. Но очень многие коллеги грешат, к сожалению, страстью к дешевым сенсациям и непроверенным данным. А мы крепко стоим на научных позициях и сообщаем только то, что точно установлено мировой наукой».
В 100-м выпуске телезрителей ждет ответ на один из самых актуальных вопросов: вредно ли мясо? А также нужно ли отказываться от сои и пальмового масла, действительно ли от макарон и картошки толстеют, нужно ли для здоровья пить ежедневно по два литра воды, какая еда по-настоящему полезна?
Юбилейный выпуск программы «Еда живая и мертвая» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 21 апреля, в 11:00.
Чтобы делиться с телезрителями самой достоверной информацией, в независимых лабораториях было проведено более 300 лабораторных экспертиз. А опытная команда испытателей проверила на себе 11 различных диет. В ходе подготовки выпусков программы команда проекта пообщалась с пятью олимпийскими чемпионами, а также были сломаны две плиты и мультиварка. Конечно, без внимания не остался чемпионат мира по поварскому искусству, проходящий раз в два года во французском Лионе.
Кроме того, на основе знаний, полученных при подготовке эфиров, были написаны две книги: «Еда живая и мертвая: 5 принципов здорового питания» и «Еда живая и мертвая. Продукты-целители и продукты-убийцы».
В планах программы — расширение горизонтов. Автор и ведущий Сергей Малозёмов вместе со своей командой продолжит знакомить телезрителей с последними научными подходами к еде.
Сергей Малозёмов: «Недавно сразу два уважаемых научных заведения предложили мне написать диссертацию на тему „Использование СМИ для формирования культуры здорового питания у населения“. Это, наверное, лучшая похвала. Ведь то, что широкая аудитория очень интересуется вопросами диетологии, известно давно. Но очень многие коллеги грешат, к сожалению, страстью к дешевым сенсациям и непроверенным данным. А мы крепко стоим на научных позициях и сообщаем только то, что точно установлено мировой наукой».
В 100-м выпуске телезрителей ждет ответ на один из самых актуальных вопросов: вредно ли мясо? А также нужно ли отказываться от сои и пальмового масла, действительно ли от макарон и картошки толстеют, нужно ли для здоровья пить ежедневно по два литра воды, какая еда по-настоящему полезна?
Юбилейный выпуск программы «Еда живая и мертвая» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 21 апреля, в 11:00.
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