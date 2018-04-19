Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
19 апреля, 18:00
ММКФ-2018: красная дорожка церемонии открытия
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Зрители НТВ увидят 100-й выпуск программы «Еда живая и мертвая». еда, НТВ, продукты, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗрители НТВ увидят 100-й выпуск программы «Еда живая и мертвая»

    Зрители НТВ увидят 100-й выпуск программы «Еда живая и мертвая»

    комментировать
    Зрители НТВ увидят <nobr>100-й</nobr> выпуск программы «Еда живая и мертвая»

    Зрители НТВ увидят 100-й выпуск программы «Еда живая и мертвая»

    Зрители НТВ увидят <nobr>100-й</nobr> выпуск программы «Еда живая и мертвая»

      Легендарная программа телеканала НТВ «Еда живая и мертвая» выходит в эфир в 100-й раз. Уже 2,5 года знаменитый научно-популярный проект дарит возможность зрителям каждые выходные узнавать что-то новое о привычных продуктах питания и раскрывает секрет, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше.

      За годы существования программы в эфире канала НТВ команда проекта «Еда живая и мертвая» объехала более 20 стран мира в поисках новых и интересных фактов о продуктах, а повара в выпусках программы приготовили 600 различных блюд. «Еда живая и мертвая» неизменно пользуется популярностью у зрителей, являясь лидером своего слота с 2016 года. В 2017 году доля программы достигала 14,9% в аудитории 18+.

      Чтобы делиться с телезрителями самой достоверной информацией, в независимых лабораториях было проведено более 300 лабораторных экспертиз. А опытная команда испытателей проверила на себе 11 различных диет. В ходе подготовки выпусков программы команда проекта пообщалась с пятью олимпийскими чемпионами, а также были сломаны две плиты и мультиварка. Конечно, без внимания не остался чемпионат мира по поварскому искусству, проходящий раз в два года во французском Лионе.

      Кроме того, на основе знаний, полученных при подготовке эфиров, были написаны две книги: «Еда живая и мертвая: 5 принципов здорового питания» и «Еда живая и мертвая. Продукты-целители и продукты-убийцы».

      В планах программы — расширение горизонтов. Автор и ведущий Сергей Малозёмов вместе со своей командой продолжит знакомить телезрителей с последними научными подходами к еде.

      Сергей Малозёмов: «Недавно сразу два уважаемых научных заведения предложили мне написать диссертацию на тему „Использование СМИ для формирования культуры здорового питания у населения“. Это, наверное, лучшая похвала. Ведь то, что широкая аудитория очень интересуется вопросами диетологии, известно давно. Но очень многие коллеги грешат, к сожалению, страстью к дешевым сенсациям и непроверенным данным. А мы крепко стоим на научных позициях и сообщаем только то, что точно установлено мировой наукой».

      В 100-м выпуске телезрителей ждет ответ на один из самых актуальных вопросов: вредно ли мясо? А также нужно ли отказываться от сои и пальмового масла, действительно ли от макарон и картошки толстеют, нужно ли для здоровья пить ежедневно по два литра воды, какая еда по-настоящему полезна?

      Юбилейный выпуск программы «Еда живая и мертвая» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 21 апреля, в 11:00.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru