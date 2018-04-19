ЦБ РФ возобновил покупки валюты для Минфина

Центробанк после шестидневного перерыва возобновил покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.
Как следует из данных Банка России, 17 апреля регулятор купил валюты на 17,5 млрд рублей. При этом ранее, исходя из планов Минфина, предполагалось, что ежедневный объем покупок будет эквивалентен 11,5 млрд рублей.
В апреле Минфин планировал купить валюту на рекордные 240,7 млрд рублей, однако приостановил закупки из-за волатильности на рынке, которая началась после введения очередных американских санкций.
Последний раз регулятор покупал валюту в рамках бюджетного правила 6 апреля, когда приобрел ее на 11,6 млрд рублей.
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева ранее сообщила, что покупки валюты для Минфина возобновятся при большей стабильности на рынке.
По ранее представленным расчетам министерства, в 2018 году на покупку валюты на внутреннем рынке может быть направлено порядка 2 трлн рублей при средней цене на нефть 54–55 доллара за баррель. Если стоимость будет держаться на уровне 60 долларов за баррель, сумма может вырасти до 2,8 трлн рублей.
Тем временем рубль на Московской бирже открыл торги ростом благодаря дорожающей нефти и снижению угрозы новых санкций. Доллар торгуется ниже 61 рубля, евро — чуть выше 75.
В апреле Минфин планировал купить валюту на рекордные 240,7 млрд рублей, однако приостановил закупки из-за волатильности на рынке, которая началась после введения очередных американских санкций.
Последний раз регулятор покупал валюту в рамках бюджетного правила 6 апреля, когда приобрел ее на 11,6 млрд рублей.
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева ранее сообщила, что покупки валюты для Минфина возобновятся при большей стабильности на рынке.
По ранее представленным расчетам министерства, в 2018 году на покупку валюты на внутреннем рынке может быть направлено порядка 2 трлн рублей при средней цене на нефть 54–55 доллара за баррель. Если стоимость будет держаться на уровне 60 долларов за баррель, сумма может вырасти до 2,8 трлн рублей.
Тем временем рубль на Московской бирже открыл торги ростом благодаря дорожающей нефти и снижению угрозы новых санкций. Доллар торгуется ниже 61 рубля, евро — чуть выше 75.
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