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    Аксёнов открыл Дом предпринимателя в Крыму. Крым, Симферополь, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАксёнов открыл Дом предпринимателя в Крыму

    Аксёнов открыл Дом предпринимателя в Крыму

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    Аксёнов открыл Дом предпринимателя в Крыму

    Аксёнов открыл Дом предпринимателя в Крыму

    Аксёнов открыл Дом предпринимателя в Крыму

      В Симферополе открылся Дом предпринимателя. Он будет работать по принципу одного окна.

      Предполагается, что предприниматели здесь смогут задать любой вопрос, связанный с ведением бизнеса. А еще должно упроститься их взаимодействие с органами власти.

      Как рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов, это не всегда происходит легко.

      Сергей Аксёнов, глава Крыма: «Иногда пробить некоторые вопросы не могу, а предпринимателям еще тяжелее. Бывает проблематично отстоять свою точку зрения. Суд — годы иногда».

      Аксёнов добавил, что бизнес должен работать в режиме благоприятствования, а не сопротивления.

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