Аксёнов открыл Дом предпринимателя в Крыму

В Симферополе открылся Дом предпринимателя. Он будет работать по принципу одного окна.

Предполагается, что предприниматели здесь смогут задать любой вопрос, связанный с ведением бизнеса. А еще должно упроститься их взаимодействие с органами власти.



Как рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов, это не всегда происходит легко.



Сергей Аксёнов, глава Крыма: «Иногда пробить некоторые вопросы не могу, а предпринимателям еще тяжелее. Бывает проблематично отстоять свою точку зрения. Суд — годы иногда».



Аксёнов добавил, что бизнес должен работать в режиме благоприятствования, а не сопротивления.