На Ялтинский экономический форум прилетела рекордная делегация из Сирии

Вопросы послевоенного восстановления Сирии и другие актуальные темы мировой повестки сегодня будут обсуждать в Крыму, где открывается Ялтинский международный экономический форум. Его посетят более 3000 бизнесменов и политиков из 60 стран. Речь пойдет и о внутренних делах, включая, например, развитие банковского сектора полуострова.

Сирийскую делегацию — а из Латакии в Крым чартерным рейсом прилетели почти 100 человек — прямо на летном поле встречал глава Крыма Сергей Аксёнов. Цели у сирийцев, прилетевших на Ялтинский экономический форум, простые и прагматичные — наладить экономические связи и заключить контракты.



Сирийская делегация самая большая из тех, которые прилетали в российский Крым. Кроме министров правительства Башара Асада, в нее вошли ведущие сирийские бизнесмены.



Министр экономики и торговли доктор Самер Аль-Халиль назвал два направления, о которых сирийцы настроены говорить в Ялте: контракты с российскими компаниями на восстановление разрушенных войной городов и организация поставок сирийских фруктов в Россию.



Самер Аль-Халиль, министр экономики и внешней торговли Сирии: «Нашей приоритетной задачей является вывод экономических и торговых отношений, связывающих Российскую Федерацию и Сирийскую Арабскую Республику, на уровень политических отношений между нашими странами».



Кроме экономической части, будет и политическая. Глава Крыма и губернатор провинции Латакия подпишут договор о побратимских связях регионов. Очень символичным оказался и сирийский подарок полуострову — 50 олив. Их саженцы вместе с делегатами прилетели из Дамаска.



Всего в Ялте ожидается 71 делегация. Международная часть форума очень обширна, для некоторых участников пришлось искать свободные места и выделять дополнительные квоты.



Андрей Назаров, председатель правления фонда «Ялтинский международный экономический форум»: «Включая такие страны, неожиданные, наверное, для многих: представители Великобритании, представители Украины, три депутата Европарламента уже находятся в Ялте».



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Олега Крючкова.