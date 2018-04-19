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    Московских школьников начали учить азам предпринимательства. дети и подростки, Москва, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковских школьников начали учить азам предпринимательства

    Московских школьников начали учить азам предпринимательства

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    Московских школьников начали учить азам предпринимательства

    Московских школьников начали учить азам предпринимательства

    Московских школьников начали учить азам предпринимательства

      Для школьников, которые мечтают стать предпринимателями, открыли специальные курсы. Детям рассказывают, как торговать на бирже, делать презентации проектов. Юные брокеры уже покупают заводы и фабрики, правда, пока лишь виртуально.

      Брокерам на этой бирже всего 12 лет, но любви к деньгам все возрасты покорны. В павильоне «Умный город» на ВДНХ школьников в игровой форме обучают финансовой грамотности. Педагоги решили, что одного умения высчитывать сдачу нынешнему юному поколению недостаточно. Необходимы более глубокие знания.

      Лилия Кореневская, наставник: «Обучаем, что такое биржа, как они могут торговать акциями, что такое акции. Обучаем профессиям — управляющий активами, брокер, как они могут на этом заработать деньги».

      Кто-то уже успел купить фабрику или столовую, кто-то, опасаясь рисков, затаился и ждет выгодного предложения. На площадке «Умного города» такие занятия проводятся постоянно. Регулярно проходят бизнес-квесты. Главное, все бесплатно. Интересующую лекцию можно прослушать, даже не вставая с дивана.

      Есть бизнесмены еще моложе — которым всего по 10. Но воспитанники частной школы МБА для детей умеют больше, чем некоторые взрослые. Там детям объясняют, что современный предприниматель — это больше, чем владелец ларька с шаурмой. Это образованный грамотный человек с аналитическим складом ума. Теорией дело не ограничивается, лучшие проекты воплощают в жизнь.

      Не все эти дети хотят стать предпринимателями или бизнесменами. Но курсы на это и не рассчитаны. Конечная их цель — общее развитие воспитанников. Сейчас подобная программа азов предпринимательства разрабатывается на государственном уровне, совсем скоро ее начнут преподавать в обычных школах.

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