Московских школьников начали учить азам предпринимательства

Для школьников, которые мечтают стать предпринимателями, открыли специальные курсы. Детям рассказывают, как торговать на бирже, делать презентации проектов. Юные брокеры уже покупают заводы и фабрики, правда, пока лишь виртуально.

Брокерам на этой бирже всего 12 лет, но любви к деньгам все возрасты покорны. В павильоне «Умный город» на ВДНХ школьников в игровой форме обучают финансовой грамотности. Педагоги решили, что одного умения высчитывать сдачу нынешнему юному поколению недостаточно. Необходимы более глубокие знания.



Лилия Кореневская, наставник: «Обучаем, что такое биржа, как они могут торговать акциями, что такое акции. Обучаем профессиям — управляющий активами, брокер, как они могут на этом заработать деньги».



Кто-то уже успел купить фабрику или столовую, кто-то, опасаясь рисков, затаился и ждет выгодного предложения. На площадке «Умного города» такие занятия проводятся постоянно. Регулярно проходят бизнес-квесты. Главное, все бесплатно. Интересующую лекцию можно прослушать, даже не вставая с дивана.



Есть бизнесмены еще моложе — которым всего по 10. Но воспитанники частной школы МБА для детей умеют больше, чем некоторые взрослые. Там детям объясняют, что современный предприниматель — это больше, чем владелец ларька с шаурмой. Это образованный грамотный человек с аналитическим складом ума. Теорией дело не ограничивается, лучшие проекты воплощают в жизнь.



Не все эти дети хотят стать предпринимателями или бизнесменами. Но курсы на это и не рассчитаны. Конечная их цель — общее развитие воспитанников. Сейчас подобная программа азов предпринимательства разрабатывается на государственном уровне, совсем скоро ее начнут преподавать в обычных школах.