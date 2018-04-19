Поселок в Волгоградской области может уйти под воду из-за разрушения берега

В Волгоградской области целая деревня может уйти под воду. Она находится на берегу Волги, который постоянно размывает течением. Несколько домов уже оказались на краю обрыва. Местные жители пишут жалобы и ожидают худшего. Суд недавно распорядился переселить людей в безопасное место, но это решение так и осталось на бумаге.

У Лидии Дудкиной было 10 соток земли, а уцелела одна. На месте огорода и построек — высокий обрыв. Дом от растущей пропасти отделяют считаные шаги. Пройдет два-три месяца, и пенсионерку ожидает судьба ее соседей, которые сейчас ютятся у родственников. Добротный крепкий дом хозяева вынуждены были покинуть в прошлом году, обрыв подошел вплотную, дом уже обречен.



Берег, на котором находится село, весной разрушают талые воды, летом разливается Волга и легко размывает слои глины и песка. Там нет укреплений, и территория, где живут люди, уменьшается метр за метром.



На окраине села Горноводяное живут в основном пенсионеры. Татьяна Курышова рассказала, что на границе ее участка со стороны реки была дорога. Машины проезжали свободно. Обрушения начались в начале 2000-х. Татьяна 10 лет просит власти помочь в надвигающейся беде. Но переселить людей некуда, у сельского поселения нет на это денег.



Вера Канавина, заместитель главы сельского поселения: «У нас очень скудный бюджет, поэтому у нас нет возможности найти средства. Больше двух миллионов, чтобы переселить людей, просто нет».



В бессилии расписываются и чиновники районной администрации, рассказывая, что в помощи отказали также областные власти. Бездействием чиновников занялась прокуратура. Оказалось, что людей из опасного района должны были переселить еще год назад.



Подробности — в видеоматериале.