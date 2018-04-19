«Московская весна а сappella»: на улицах столицы пройдет масштабный фестиваль

Более 60 различных площадок будут работать в период проведения фестиваля «Московская весна а сappella», который пройдет в Москве с 27 апреля по 9 мая.

Как говорится в сообщении на портале мэра города, «по всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты ежедневно будут идти почти на 40 сценах».



Из сообщения на портале мэра: «Артисты будут выступать в самых необычных местах. Например, на крышах и балконах домов. Гостей ждут сотни концертов, а еще — театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии».



Как сообщается на портале, на Тверской площади откроется детская вокальная школа, где посетители смогут поучаствовать в концертах, выступить на сцене перед своими родителями и другими гостями фестиваля, в Камергерском переулке будет работать музыкальная кулинарная студия, а на площади Революции появятся две творческие мастерские.



Праздник музыки пройдет в Москве во второй раз. Сценами для певцов и музыкантов станут городские улицы, площади и скверы, балконы и крыши домов. В прошлом году перед горожанами выступили порядка 160 коллективов из 12 стран мира.