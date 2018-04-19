Трамп назвал условие введения новых санкций против России

Президент США рассказал, когда будут введены новые санкции против Москвы.
В ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Дональд Трамп ответил на вопросы об отношениях с Москвой. По его словам, он относится к России жестко, как никто.
Дональд Трамп: «Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп».
Также президент США назвал условие для введения новых санкций против Москвы. Он заявил, что очередные ограничения будут установлены, как только России их «вполне заслужит», передает РИА Новости.
При этом американский лидер отметил, что хотел бы наладить отношения с рядом стран, в числе которых Россия, Китай и Япония.
Дональд Трамп: «Если бы мы поладили с Китаем, если бы поладили с Россией, если бы поладили с Японией и другими странами, это хорошо, а не плохо».
Дональд Трамп: «Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп».
Также президент США назвал условие для введения новых санкций против Москвы. Он заявил, что очередные ограничения будут установлены, как только России их «вполне заслужит», передает РИА Новости.
При этом американский лидер отметил, что хотел бы наладить отношения с рядом стран, в числе которых Россия, Китай и Япония.
Дональд Трамп: «Если бы мы поладили с Китаем, если бы поладили с Россией, если бы поладили с Японией и другими странами, это хорошо, а не плохо».
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