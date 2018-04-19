В Китае уверены, что санкции США не скажутся на сотрудничестве с Россией

Внешние факторы не окажут негативного влияния на взаимодействие России и Китая в
торгово-экономической сфере. Такое мнение выразил представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.
В китайском министерстве коммерции прокомментировали возможный негативный эффект от санкций США против Москвы. В Китае уверены, что ограничения со стороны Вашингтона не окажут влияния на российско-китайское сотрудничество, передает РИА Новости.
Гао Фэн: «Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияния».
В начале апреля США ввели новые санкции против России. В черный список попал ряд крупных российских бизнесменов, а также их компании.
Между тем Гао Фэн отметил, что между Россией и Китаем с начала года активно наращивается объем двусторонней торговли, кроме того, страны укрепляют сотрудничество в инвестиционной сфере. Помимо этого, Москва и Пекин достигли позитивных результатов в стратегических проектах. По словам Фэна, есть надежда, что в текущем году товарооборот России и Китая превысит 100 млрд долларов.
Гао Фэн: «Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияния».
В начале апреля США ввели новые санкции против России. В черный список попал ряд крупных российских бизнесменов, а также их компании.
Между тем Гао Фэн отметил, что между Россией и Китаем с начала года активно наращивается объем двусторонней торговли, кроме того, страны укрепляют сотрудничество в инвестиционной сфере. Помимо этого, Москва и Пекин достигли позитивных результатов в стратегических проектах. По словам Фэна, есть надежда, что в текущем году товарооборот России и Китая превысит 100 млрд долларов.
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