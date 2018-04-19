Беременных предложили штрафовать за курение, алкоголь и наркотики

В Ленобласти предложили штрафовать беременных женщин за употребление табака, алкоголя и наркотиков, а также тех, кто им эти вещества продает.

Автором пакета законопроектов выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он предлагает ввести штрафы до 1 миллиона рублей за продажу беременным алкоголя и сигарет, а также штрафы для самих беременных женщин до 5 тысяч рублей за курение, наркотики и употребление табака.



Как следует из пояснительной записки, которую цитирует РИА, цель законопроекта — защита здоровья детей, «жизни которых угрожают действия собственных матерей».



Пакет законопроектов в ближайшее время будет внесен на рассмотрение законодательного собрания Ленинградской области.