Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
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Деловое утро НТВ 12+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Трое погибли в ДТП с «Газелью» в Кузбассе

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    • Фото: 42.мвд.рф
    Трое погибли в ДТП с «Газелью» в Кузбассе

    Трое погибли в ДТП с «Газелью» в Кузбассе

    Трое погибли в ДТП с «Газелью» в Кузбассе
  • Фото: 42.мвд.рф

    • Три человека погибли и еще пять пострадали в ДТП с «Газелью» и легковушкой в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

    Авария произошла на 83-м километре автодороги «подъезд к Томску» на территории Юргинского района Кемеровской области.

    Из сообщения пресс-службы: «По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, следовавший в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым транспортом».

    В результате столкновения погибли пассажиры иномарки — мужчина и две женщины. Еще пять человек, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы.

    Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



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