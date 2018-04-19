Трое погибли в ДТП с «Газелью» в Кузбассе

Три человека погибли и еще пять пострадали в ДТП с «Газелью» и легковушкой в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

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Авария произошла на 83-м километре автодороги «подъезд к Томску» на территории Юргинского района Кемеровской области.



Из сообщения пресс-службы: «По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, следовавший в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым транспортом».



В результате столкновения погибли пассажиры иномарки — мужчина и две женщины. Еще пять человек, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы.



Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».







