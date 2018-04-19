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Деловое утро НТВ 12+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Стало известно имя самой красивой женщины в мире

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Mario Anzuoni
    Стало известно имя самой красивой женщины в мире

    Стало известно имя самой красивой женщины в мире

    Стало известно имя самой красивой женщины в мире
  • Фото: Reuters © 2018, Mario Anzuoni

    • Журнал People признал певицу Pink самой красивой женщиной года. Популярная исполнительница появилась на обложке специального выпуска журнала вместе со своими двумя детьми — шестилетней дочерью Уиллоу и годовалым сыном Джеймсоном.

    Комментируя решение People в ходе авторского шоу Эллен Дедженерес во вторник вечером, Pink заявила, что оно ее рассмешило.


    Pink, певица: «Когда я узнала о том, что буду на обложке, я очень долго смеялась, а потом спросила у окружающих в комнате, могли ли они представить, что это будет так здорово».

    В 2017 году самой красивой женщиной по версии People была признана актриса Джулия Робертс.

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