Стало известно имя самой красивой женщины в мире

Журнал People признал певицу Pink самой красивой женщиной года. Популярная исполнительница появилась на обложке специального выпуска журнала вместе со своими двумя детьми — шестилетней дочерью Уиллоу и годовалым сыном Джеймсоном.
Комментируя решение People в ходе авторского шоу Эллен Дедженерес во вторник вечером, Pink заявила, что оно ее рассмешило.
Pink, певица: «Когда я узнала о том, что буду на обложке, я очень долго смеялась, а потом спросила у окружающих в комнате, могли ли они представить, что это будет так здорово».
В 2017 году самой красивой женщиной по версии People была признана актриса Джулия Робертс.
Grammy Winner @Pink Graces the Cover of PEOPLE’s Beautiful Issue with Her Two Kids https://t.co/9ql3EJkgS0 #TheBeautifulIssue pic.twitter.com/liHaL7sBa7— People (@people) 18 апреля 2018 г.
Pink, певица: «Когда я узнала о том, что буду на обложке, я очень долго смеялась, а потом спросила у окружающих в комнате, могли ли они представить, что это будет так здорово».
В 2017 году самой красивой женщиной по версии People была признана актриса Джулия Робертс.
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