Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение, что британский медиарегулятор открыл расследования в отношении телеканала. Она с иронией отнеслась к попытке увязать недовольство работой RT с отравлением Скрипаля.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу семь новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота — не мы!»
Ранее сообщалось, что британский национальный медирегулятор Ofcom открыл семь расследований в отношении телеканала RT, заподозрив его в нарушении объективности при освещении дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Ofcom пояснили, что расследование касается «должной беспристрастности новостей и хроникально-документальных программ телеканала RT».
В середине марта Ofcom пригрозил, что RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании, если следствие придет к выводу о причастности Москвы к отравлению Скрипаля.
Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 18 апреля 2018 г.
Сразу отвечаю: кота — не мы!
Ранее сообщалось, что британский национальный медирегулятор Ofcom открыл семь расследований в отношении телеканала RT, заподозрив его в нарушении объективности при освещении дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Ofcom пояснили, что расследование касается «должной беспристрастности новостей и хроникально-документальных программ телеканала RT».
В середине марта Ofcom пригрозил, что RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании, если следствие придет к выводу о причастности Москвы к отравлению Скрипаля.
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