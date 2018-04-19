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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    «Кота — не мы»: Симоньян о претензиях к RT в Великобритании

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    «Кота — не мы»: Симоньян о претензиях к RT в Великобритании

    «Кота — не мы»: Симоньян о претензиях к RT в Великобритании

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение, что британский медиарегулятор открыл расследования в отношении телеканала. Она с иронией отнеслась к попытке увязать недовольство работой RT с отравлением Скрипаля.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «Британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу семь новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота — не мы!»


    смотретьДело Скрипаля: улики и свидетели продолжают исчезать
    Дело Скрипаля: улики и свидетели продолжают исчезать
    Ранее сообщалось, что британский национальный медирегулятор Ofcom открыл семь расследований в отношении телеканала RT, заподозрив его в нарушении объективности при освещении дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Ofcom пояснили, что расследование касается «должной беспристрастности новостей и хроникально-документальных программ телеканала RT».

    В середине марта Ofcom пригрозил, что RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании, если следствие придет к выводу о причастности Москвы к отравлению Скрипаля.

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