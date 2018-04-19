Ракета «Протон» с российским военным спутником стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны РФ, стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Пресс-служба Минобороны РФ: «Пуск ракеты-носителя тяжелого класса „Протон-М“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома Байконур. Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя „Протон-М“ прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления контролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя. Точное время старта — 01:12 мск».



Контроль осуществлялся наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС РФ. Общее руководство осуществлял командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.





