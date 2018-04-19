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19 апреля, 15:00
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    Ракета «Протон» с российским военным спутником стартовала с Байконура

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Ракета «Протон» с российским военным спутником стартовала с Байконура

    Ракета «Протон» с российским военным спутником стартовала с Байконура

    Ракета «Протон» с российским военным спутником стартовала с Байконура
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны РФ, стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

    Пресс-служба Минобороны РФ: «Пуск ракеты-носителя тяжелого класса „Протон-М“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома Байконур. Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя „Протон-М“ прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления контролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя. Точное время старта — 01:12 мск».

    Контроль осуществлялся наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС РФ. Общее руководство осуществлял командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.


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