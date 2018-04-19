Борьба с лишним бесом: почему в мире растет спрос на экзорцизм

В Ватикане открылись недельные курсы экзорцистов. И там настоящий аншлаг. Неужели спрос на изгнание дьявола не зря стал так велик среди католиков? И чему нужно научиться, чтобы официально называться специалистом по очищению душ? Разбирался репортер НТВ Алексей Квашенкин.
На недельные курсы по экзорцизму со всего мира слетелись профессионалы. Организатор — профессор Джузеппе Феррари — считает: сейчас проблема одержимости дьяволом актуальна как никогда. Только в Италии за прошлый год больше полумиллиона человек обратились к пасторам за подобной услугой. О популярности экзорцизма говорит и то, что в эту сферу пришли современные технологии. Кардинал Эрнест Симони рассказал, что совершает обряды даже по мобильному. Удивительная техническая подкованность для 89-летнего священника.
Большинство участников курсов — священнослужители. Ведь только они имеют право изгонять беса после соответствующего разрешения от епископа. А раз есть специалисты, то им нужны и курсы повышения квалификации, — объясняет генеральный викарий католической епархии в Москве Кирилл Горбунов.
Экзорцизм — это пусть и весьма противоречивый, но довольно эффектный ритуал: где еще можно увидеть, как добро в образе святого отца противостоит самому злу. Недаром эта тема так популярна в кино. Хотя мода началась с вполне реального случая. Голоса молодой немки Аннелизы Михель знает весь мир по сохранившимся аудиозаписям: кричали шесть ее демонов.
Это был один из самых подробно задокументированных случаев: за 9 месяцев священники пытались изгнать демонов 67 раз. 23-летняя девушка, страдавшая от эпилепсии, умерла от истощения. И семью, и пасторов суд признал виновными в убийстве по неосторожности.
Возможно, из-за такой неоднозначности по теме экзорцизма — или, по-православному, отчитке бесноватых — в РПЦ высказываются весьма аккуратно. Да и скептики частно подвергают сомнению обряд. Многие считают, что прихожане подыгрывают священникам. Но есть и другая точка зрения — если люди искренне верят в то, что находятся во власти злых сил, эта вера действительно может им помочь.
Александр Федорович, врач-психиатр: «Обе стороны верят в то, что происходит. Для них это значимо, это обеспечивает успех. За исключением одного маленького момента — если одна сторона страдает психическим расстройством. Тогда эффект разрушается».
Кстати, в 1999 году Католическая церковь ввела разграничение между одержимостью и психологическими болезнями. Поэтому многие падре теперь предпочитают работать в паре с психиатрами. Чтобы вовремя распознать случаи, когда к священнику еще рано — достаточно врача.
Большинство участников курсов — священнослужители. Ведь только они имеют право изгонять беса после соответствующего разрешения от епископа. А раз есть специалисты, то им нужны и курсы повышения квалификации, — объясняет генеральный викарий католической епархии в Москве Кирилл Горбунов.
Экзорцизм — это пусть и весьма противоречивый, но довольно эффектный ритуал: где еще можно увидеть, как добро в образе святого отца противостоит самому злу. Недаром эта тема так популярна в кино. Хотя мода началась с вполне реального случая. Голоса молодой немки Аннелизы Михель знает весь мир по сохранившимся аудиозаписям: кричали шесть ее демонов.
Это был один из самых подробно задокументированных случаев: за 9 месяцев священники пытались изгнать демонов 67 раз. 23-летняя девушка, страдавшая от эпилепсии, умерла от истощения. И семью, и пасторов суд признал виновными в убийстве по неосторожности.
Возможно, из-за такой неоднозначности по теме экзорцизма — или, по-православному, отчитке бесноватых — в РПЦ высказываются весьма аккуратно. Да и скептики частно подвергают сомнению обряд. Многие считают, что прихожане подыгрывают священникам. Но есть и другая точка зрения — если люди искренне верят в то, что находятся во власти злых сил, эта вера действительно может им помочь.
Александр Федорович, врач-психиатр: «Обе стороны верят в то, что происходит. Для них это значимо, это обеспечивает успех. За исключением одного маленького момента — если одна сторона страдает психическим расстройством. Тогда эффект разрушается».
Кстати, в 1999 году Католическая церковь ввела разграничение между одержимостью и психологическими болезнями. Поэтому многие падре теперь предпочитают работать в паре с психиатрами. Чтобы вовремя распознать случаи, когда к священнику еще рано — достаточно врача.
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