Концы в воду: в Челябинске закрыли интернат, где расследуют дело о насилии над детьми

Школу-интернат под Челябинском, где расследуется уголовное дело о насилии над детьми, закрывают в связи с ограничением подачи воды в районе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона. Примечательно, что после устранения проблем с водой приют не откроется.
Новый виток в этом деле многих заставил задуматься: а не попытка ли это спрятать концы в воду? Ведь воспитанники интерната, которых теперь, скорее всего, потихоньку переправят в другие заведения, подальше от телекамер, — вообще-то потерпевшие по делу об изнасилованиях.
Скандал в интернате разразился в феврале этого года. Несколько бывших воспитанников признались своим приемным родителям, что регулярно подвергались в детдоме сексуальным домогательствам. По их словам, некий мужчина по имени Сергей наведывался к ним и склонял воспитанников к интимной близости. Что самое возмутительное, о его визитах воспитатели не только знали, но и отпускали подростков с ним на рыбалку или на шашлыки. А иногда, по словам пострадавших мальчиков, даже сами отвозили их на эти встречи. Дети уверены: педагоги брали за это деньги.
Директора интерната уволили сразу. Следователи возбудили уголовные дела, главного подозреваемого арестовали. Четверых педагогов отстранили от работы, но вскоре позволили им вернуться. Это вызвало новую волну общественного негодования. Может, они сами ничего противозаконного и не сделали, но все знали и никак не препятствовали преступлениям. Как после такого доверять им детей? Тем временем, стало известно, что по делу о насилии прошли обыски в челябинском министерстве социальных отношений и региональном центре соцзащиты «Семья». Правоохранители не исключают, что пострадавших детей могло быть гораздо больше.
Скандал в интернате разразился в феврале этого года. Несколько бывших воспитанников признались своим приемным родителям, что регулярно подвергались в детдоме сексуальным домогательствам. По их словам, некий мужчина по имени Сергей наведывался к ним и склонял воспитанников к интимной близости. Что самое возмутительное, о его визитах воспитатели не только знали, но и отпускали подростков с ним на рыбалку или на шашлыки. А иногда, по словам пострадавших мальчиков, даже сами отвозили их на эти встречи. Дети уверены: педагоги брали за это деньги.
Директора интерната уволили сразу. Следователи возбудили уголовные дела, главного подозреваемого арестовали. Четверых педагогов отстранили от работы, но вскоре позволили им вернуться. Это вызвало новую волну общественного негодования. Может, они сами ничего противозаконного и не сделали, но все знали и никак не препятствовали преступлениям. Как после такого доверять им детей? Тем временем, стало известно, что по делу о насилии прошли обыски в челябинском министерстве социальных отношений и региональном центре соцзащиты «Семья». Правоохранители не исключают, что пострадавших детей могло быть гораздо больше.
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