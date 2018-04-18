Эксперты передали СКР данные о происхождении яда, которым отравили Скрипаля

Следственный комитет располагает данными о том, где было произведено вещество, которым отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Светлана Петренко, официальный представитель СКР: «Следствие также располагает сведениями, полученными от экспертов, по поводу происхождения и действия нервнопаралитического вещества, которым, по версии Великобритании, были отравлены Скрипали».
Других подробностей Петренко не раскрыла, передает «Интерфакс».
Напомним, в среду в Гааге по инициативе британской стороны состоялась встреча Организации по запрещению химоружия. Эксперты ОЗХО не смогли установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля, и этот факт признала британская сторона.
Постпред России Александр Шульгин на сессии исполнительного совета ОЗХО привел доказательства, что вещества типа «Новичок» производились и патентовались в США.
Других подробностей Петренко не раскрыла, передает «Интерфакс».
Напомним, в среду в Гааге по инициативе британской стороны состоялась встреча Организации по запрещению химоружия. Эксперты ОЗХО не смогли установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля, и этот факт признала британская сторона.
Постпред России Александр Шульгин на сессии исполнительного совета ОЗХО привел доказательства, что вещества типа «Новичок» производились и патентовались в США.
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