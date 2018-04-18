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    СК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей. Великобритания, Следственный комитет, отравление, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей

    СК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей

    3 комментария
    • Фото: Следственный комитет РФ
    СК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей

    СК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей

    СК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей
    • Фото: Следственный комитет РФ

      • Следственный комитет РФ обнародовал первые результаты своего расследования по факту покушения на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

      Судя по видеосюжету, опубликованному на YouTube-канале СК, следователи изучили весь путь Юлии Скрипаль от своего дома до аэропорта. Они проанализировали записи с камер видеонаблюдения, отыскали такси, в котором ехала женщина.

      Согласно данным ведомства, никто из пассажиров авиарейса в Лондон, на котором летела Юлия Скрипаль, не пострадал.

      Кроме этого, в сюжете говорится, что следователи попросили у британских властей копии материалов уголовного расследования об обстоятельствах отравления Скрипалей. В Лондон был направлен запрос через Генпрокуратуру РФ.

      Из сюжета СК: «В этом запросе российская сторона просит британских коллег провести ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, а также предоставить копии материалов уголовного дела».

      смотретьДело Скрипаля: улики и свидетели продолжают исчезать
      Дело Скрипаля: улики и свидетели продолжают исчезать
      Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. По версии британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву. Россия все обвинения отрицает и считает абсурдными. Инцидент привел к взаимной высылке десятков дипломатов.

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