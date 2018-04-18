СК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей

Следственный комитет РФ обнародовал первые результаты своего расследования по факту покушения на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.
Судя по видеосюжету, опубликованному на YouTube-канале СК, следователи изучили весь путь Юлии Скрипаль от своего дома до аэропорта. Они проанализировали записи с камер видеонаблюдения, отыскали такси, в котором ехала женщина.
Согласно данным ведомства, никто из пассажиров авиарейса в Лондон, на котором летела Юлия Скрипаль, не пострадал.
Кроме этого, в сюжете говорится, что следователи попросили у британских властей копии материалов уголовного расследования об обстоятельствах отравления Скрипалей. В Лондон был направлен запрос через Генпрокуратуру РФ.
Из сюжета СК: «В этом запросе российская сторона просит британских коллег провести ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, а также предоставить копии материалов уголовного дела».
Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. По версии британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву. Россия все обвинения отрицает и считает абсурдными. Инцидент привел к взаимной высылке десятков дипломатов.
Согласно данным ведомства, никто из пассажиров авиарейса в Лондон, на котором летела Юлия Скрипаль, не пострадал.
Кроме этого, в сюжете говорится, что следователи попросили у британских властей копии материалов уголовного расследования об обстоятельствах отравления Скрипалей. В Лондон был направлен запрос через Генпрокуратуру РФ.
Из сюжета СК: «В этом запросе российская сторона просит британских коллег провести ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, а также предоставить копии материалов уголовного дела».
Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. По версии британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Москву. Россия все обвинения отрицает и считает абсурдными. Инцидент привел к взаимной высылке десятков дипломатов.
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