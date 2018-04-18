Две сенсации: за Кубок России сразятся «Тосно» и курский «Авангард»

В финале Кубка России по футболу сыграют «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард».

Сегодня поклонников российского футбола ждали сразу две сенсации за вечер. Первую преподнес курский «Авангард», впервые в истории вышедший в финал Кубка России. В первом полуфинальном матче турнира «Авангард», выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), с минимальным счетом одержал победу над ярославским «Шинником». Встреча прошла на стадионе «Трудовые резервы» в Курске, а единственный гол на 79-й минуте забил Игорь Киреев.



В текущем розыгрыше Кубка России «Авангард» на стадии 1/32 финала победил брянское «Динамо» (1:0), в 1/16 финала — московский ЦСКА (1:0), в 1/8 финала — «Тамбов» (2:0), а в четвертьфинале курская команда в серии пенальти обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 4:1 (0:0).



Во втором полуфинальном матче московский «Спартак» принимал футболистов «Тосно» из Ленинградской области. В этом противостоянии судьба второй путевки в финал Кубка России решилась лишь в серии пенальти, поскольку основное время матча закончилось со счетом 1:1 (Зе Луиш вывел москвичей вперед на 62-й минуте, но на 89-й Вагиз Галиулин сравнял счет), а в течение овертайма зрители на «Открытие Арене» голов не увидели. В итоге в серии пенальти удачливее оказались футболисты «Тосно» — 5:4.



В нынешнем розыгрыше кубка страны «Тосно» в 1/16 финала взял верх над «Тюменью» (2:1), в 1/8 финала оказался сильнее томской «Томи» (1:0 — по пенальти), а в четвертьфинале победил «Луч-Энергию» из Владивостока (2:1).



Финал Кубка России пройдет в Волгограде в День Победы. Победитель турнира сыграет на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.