Starbucks на день закроет кофейни из-за скандала с чернокожими

Starbucks на один день закроет 8000 кофеен в США.

Днем 29 мая вместо приготовления кофе 175 тысяч сотрудников пройдут инструктаж о недопустимости расовой дискриминации. Поводом к этому стал инцидент в Филадельфии, когда менеджер кофейни вызвал полицию, увидев двух чернокожих мужчин, которые сидели за столиком, ничего не заказывая. После этого зазвучали призывы бойкотировать компанию.



Для начала инструктаж пройдет во всех кофейнях, которые принадлежат самой компании, а это 60% всех точек Starbucks в США. Остальные работают в Штатах по лицензии.



По подсчетам Bloomberg, простой обойдется Starbucks в 17 миллионов долларов.