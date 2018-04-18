Сирийские военные показали комплексы ПВО российского производства

Министерство обороны Сирии показало видео с новейшими системами ПВО, которые были произведены в России.
Сирийские военные продемонстрировали новые образцы оружия, стоящие на вооружении армии. Видео было опубликовано на YouTube-канале Минобороны Сирии.
В частности, сирийская армия показала российский модуль «Стрелец», который предназначен для пуска ракет «Игла» и «Игла-С» с носителей наземного, воздушного и морского базирования. Также в ролике продемонстрировали ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2Э» и другие системы противовоздушной обороны.
Напомним, на минувшей неделе США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы используются для производства химического оружия.
Сирийским военным удалось сбить 71 ракету. Всего США с союзниками выпустили более сотни ракет по Сирии. В результате этой атаки никто не погиб, разрушения на земле оказались минимальны.
В частности, сирийская армия показала российский модуль «Стрелец», который предназначен для пуска ракет «Игла» и «Игла-С» с носителей наземного, воздушного и морского базирования. Также в ролике продемонстрировали ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2Э» и другие системы противовоздушной обороны.
Напомним, на минувшей неделе США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы используются для производства химического оружия.
Сирийским военным удалось сбить 71 ракету. Всего США с союзниками выпустили более сотни ракет по Сирии. В результате этой атаки никто не погиб, разрушения на земле оказались минимальны.
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