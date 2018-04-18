Пять минут тишины <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пять минут тишины 12+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Сирийские военные показали комплексы ПВО российского производства. армии мира, войны и вооруженные конфликты, вооружение, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийские военные показали комплексы ПВО российского производства

    Сирийские военные показали комплексы ПВО российского производства

    3 комментария
    • Фото: youtube.com
    Сирийские военные показали комплексы ПВО российского производства

    Сирийские военные показали комплексы ПВО российского производства

    Сирийские военные показали комплексы ПВО российского производства
    • Фото: youtube.com

      • Министерство обороны Сирии показало видео с новейшими системами ПВО, которые были произведены в России.

      Сирийские военные продемонстрировали новые образцы оружия, стоящие на вооружении армии. Видео было опубликовано на YouTube-канале Минобороны Сирии.

      В частности, сирийская армия показала российский модуль «Стрелец», который предназначен для пуска ракет «Игла» и «Игла-С» с носителей наземного, воздушного и морского базирования. Также в ролике продемонстрировали ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2Э» и другие системы противовоздушной обороны.

      Напомним, на минувшей неделе США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы используются для производства химического оружия.

      Сирийским военным удалось сбить 71 ракету. Всего США с союзниками выпустили более сотни ракет по Сирии. В результате этой атаки никто не погиб, разрушения на земле оказались минимальны.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru