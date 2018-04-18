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    «Извинениями не отделается»: евродепутаты устроили Цукербергу разнос за утечку из Facebook. Facebook, Европарламент, Европейский союз, Интернет, скандалы, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Извинениями не отделается»: евродепутаты устроили Цукербергу разнос за утечку из Facebook

    «Извинениями не отделается»: евродепутаты устроили Цукербергу разнос за утечку из Facebook

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    «Извинениями не отделается»: евродепутаты устроили Цукербергу разнос за утечку из Facebook

    «Извинениями не отделается»: евродепутаты устроили Цукербергу разнос за утечку из Facebook

    «Извинениями не отделается»: евродепутаты устроили Цукербергу разнос за утечку из Facebook

      В Страсбурге состоялись слушания, посвященные громкому скандалу с утечкой личных данных пользователей Facebook. На ковер в Европарламент был приглашен основатель соцсети Марк Цукерберг, но он европейских депутатов проигнорировал.

      Представитель Цукерберга заявил: если европарламентарии хотят пообщаться с основателем Facebook, то им достаточно прилететь в Соединенные Штаты. И этого, как отмечает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, депутаты Цукербергу простить не смогли.

      Софи Вельд, депутат от Альянса либералов и демократов за Европу: «Господину Цукербергу следует предстать перед Европарламентом из уважения к сотням миллионов европейских пользователей Facebook, которые чувствуют себя обманутыми. На самом деле в Европе больше пользователей этой сети, чем в США».

      Франциска Мария Келлер, депутат от Европейской партии зеленых: «Простыми извинениями он не отделается. И абсолютно неприемлемо, если члены комиссии сейчас начнут ездить в США и просить аудиенции у господина Цукерберга. Это просто неприемлемо».

      На протяжении последних двух лет депутаты Европарламента, как и их американские коллеги, только и делали, что обвиняли в кибератаках, прослушках и вмешательствах в выборах то российских хакеров, то Россию в целом. И вот, что называется, прозрели. Сегодня в Страсбурге еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что почти 3 миллиона граждан ЕС могли быть затронуты скандалом с утечками, которые использовала британская маркетинговая компания Cambridge Analytica для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

      Подробности — в видеоматериале.

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