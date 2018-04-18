В Петербурге появится улица имени Георгия Гречко

В Балтийском государственном техническом университете открылась экспозиция о жизни прославленного космонавта и знаменитого выпускника этого вуза. На открытии всем сообщили, что имя дважды героя СССР увековечат в Московском районе.

Улица в Московском районе Петербурга будет названа в честь космонавта Георгия Гречко. Сегодня в честь дважды героя Советского Союза в его родном вузе открыли новую экспозицию.



Она состоит из личных вещей космонавта, в том числе и тех, которые он брал с собой в полет. Их предоставила супруга Гречко Людмила. В витрине есть интересный документ — от руки написанное заявление на имя Королёва с просьбой о зачислении в отряд космонавтов. В конце Георгий Михайлович поясняет от себя: «Я полностью сознаю трудность и опасность этой работы, но только в ней вижу смысл своей жизни».



Именно на это документальное свидетельство обратил внимание космонавт Андрей Борисенко. Георгий Гречко всегда умел говорить красноречиво, и его рассказы о полетах заставили юного Борисенко приложить все силы, чтобы покорить космос. Первую фотографию с прославленным космонавтом он даже брал с собой на МКС.



Сегодня уже следующее поколение космонавтов передает опыт студентам, которым предстоит принять участие в полетах на Луну и Марс. В зале «Военмеха» открылась X Общероссийская научно-практическая конференция «Молодежь. Техника. Космос». На ней молодым ученым впервые вручили стипендии имени выдающегося выпускника «Военмеха» Георгия Гречко.