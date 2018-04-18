«Пересесть на газ»: Путин раздал поручения по улучшению экологии в городах

Для России использование газомоторного топлива важнее, чем рост количества электромобилей, в том числе по экологическим причинам. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством, посвященном использованию природного газа в качестве моторного топлива.
Машины будущего традиционно представляются электромобилями, так как меньше загрязняют воздух. Но это электричество еще нужно произвести, и получается, что вредные выбросы вместо машин осуществляют ТЭЦ. А если автомобиль будет ездить на газе, такой проблемы не будет, уверен президент.
Владимир Путин, президент РФ: «Для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным, имею в виду в том числе и вопросы экологического характера, потому что для того, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать. И значительная часть электроэнергии вырабатывается на углях. Это очень серьезное обстоятельство, которое мало кем учитывается».
Использование газа как топлива для транспорта государство субсидирует уже четыре года, но ездит на нем всего полпроцента автопарка страны. Среди лидеров пока автобусы, а для простых водителей, которые соберутся «пересесть на газ», правительство готовит меры поддержки.
Тему экологии продолжили вопросом качества воздуха в крупных промышленных городах. Президент перечислил 12, среди которых Чита, Красноярск и Челябинск. Модернизацией местных заводов займутся в первую очередь.
Владимир Путин: «Я просил также обратить внимание на предприятия, которые сбрасывают неочищенные стоки в Волгу и Байкал. Договорились, что с 2019 года у нас начнется новая программа — будет внедряться новая система экологического регулирования. Должен быть сформирован список предприятий из 300 единиц — 300 предприятий, а затем и все остальные. Хотел бы Сергея Ефимовича спросить, как идет эта работа».
Министр Донской рассказал о новом законе — он предполагает установку устройств, автоматически контролирующих вредные выбросы. Документ может быть одобрен Думой уже в ближайшие месяцы.
А вице-премьер Ольга Голодец отчиталась о том, как с нового года используют материнский капитал — способов потратить его стало больше. Отдельно вице-премьер рассказала о том, как женщинам разъясняют возможности, которые дает материнский капитал: рассказывать об этом начинают еще в женских консультациях во время беременности, а потом еще раз повторяют в родильных домах.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Владимир Путин, президент РФ: «Для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным, имею в виду в том числе и вопросы экологического характера, потому что для того, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать. И значительная часть электроэнергии вырабатывается на углях. Это очень серьезное обстоятельство, которое мало кем учитывается».
Использование газа как топлива для транспорта государство субсидирует уже четыре года, но ездит на нем всего полпроцента автопарка страны. Среди лидеров пока автобусы, а для простых водителей, которые соберутся «пересесть на газ», правительство готовит меры поддержки.
Тему экологии продолжили вопросом качества воздуха в крупных промышленных городах. Президент перечислил 12, среди которых Чита, Красноярск и Челябинск. Модернизацией местных заводов займутся в первую очередь.
Владимир Путин: «Я просил также обратить внимание на предприятия, которые сбрасывают неочищенные стоки в Волгу и Байкал. Договорились, что с 2019 года у нас начнется новая программа — будет внедряться новая система экологического регулирования. Должен быть сформирован список предприятий из 300 единиц — 300 предприятий, а затем и все остальные. Хотел бы Сергея Ефимовича спросить, как идет эта работа».
Министр Донской рассказал о новом законе — он предполагает установку устройств, автоматически контролирующих вредные выбросы. Документ может быть одобрен Думой уже в ближайшие месяцы.
А вице-премьер Ольга Голодец отчиталась о том, как с нового года используют материнский капитал — способов потратить его стало больше. Отдельно вице-премьер рассказала о том, как женщинам разъясняют возможности, которые дает материнский капитал: рассказывать об этом начинают еще в женских консультациях во время беременности, а потом еще раз повторяют в родильных домах.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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