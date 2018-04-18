Москва встала в многокилометровых пробках

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на дорогах в столице в среду вечером возникли 10-балльные заторы.

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Москва в среду вечером встала в многокилометровых пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог достигала 10 баллов. Сейчас ситуация постепенно улучшается. Уровень загруженности снизился до 9 баллов. Но движение по-прежнему затруднено практически на всех магистралях Москвы.



По прогнозу сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах значительно улучшится только через несколько часов.



Вероятно, причиной пробок стал продолжительный дождь. Как ожидается, осадки прекратятся только завтра утром.