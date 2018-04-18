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    «Голливудская принцесса»: в Великобритании вышла скандальная биография невесты принца Гарри. библиотеки и книгоиздание, биографии, Великобритания, монархи и августейшие особы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Голливудская принцесса»: в Великобритании вышла скандальная биография невесты принца Гарри

    «Голливудская принцесса»: в Великобритании вышла скандальная биография невесты принца Гарри

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    «Голливудская принцесса»: в Великобритании вышла скандальная биография невесты принца Гарри

    «Голливудская принцесса»: в Великобритании вышла скандальная биография невесты принца Гарри

    «Голливудская принцесса»: в Великобритании вышла скандальная биография невесты принца Гарри
    • Фото: Reuters © 2018

      • В Британии, где растет ажиотаж вокруг свадьбы принца Гарри, до которой остается ровно месяц, вышла в свет биография его невесты. И это совсем не то, что хотелось бы почитать бабушке Елизавете.

      Автор книги «Меган Маркл: голливудская принцесса» хорошо знаком королевской семье с самой неприятной стороны. Именно Эндрю Мортон в 1992 году написал биографию принцессы Дианы, из которой мир узнал о ее несчастливом браке с Чарльзом, ее одиночестве и мыслях о суициде.

      Мортон усмотрел некий символизм в том, что Диана умерла в 36, а Меган в те же 36 станет женой ее сына. Согласно источникам биографа, она считала принцессу Диану ролевой моделью, мечтала стать Дианой версии 2.0 и четко шла к своей цели. Все мировые издания тиражируют фото, на котором 15-летняя Маркл позирует на фоне Букингемского дворца. Якобы она уже тогда вынашивала планы попасть туда не просто туристкой.

      По словам ее знакомых, Меган без сожалений расставалась с теми, кто переставал быть полезным. Якобы первого мужа — голливудского продюсера Тревора Энгельсона — она использовала для того, чтобы получить звездную роль в сериале. А когда он выполнил свою функцию, просто отправила ему обручальное кольцо в почтовом конверте.

      Королевский биограф уверен, что Маркл легко вживется в роль принцессы, поскольку давно привыкла блистать на красных дорожках. Однако некоторые моменты все же вызовут сложности.

      Эндрю Мортон, королевский биограф: «Эта девушка отстаивала равенство с трибуны ООН, и теперь ей придется кланяться не только перед королевой, но даже перед Кейт Миддлтон. Она справится, но некоторые королевские причуды покажутся ей странными».

      Между тем из-за огромного интереса британцев к Меган Маркл супруга Уильяма оказалась несколько в тени, но в ближайшие дни вновь окажется на первых полосах. Со дня на день она должна родить третьего ребенка, который вновь отодвинет Гарри в очереди на престол.

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