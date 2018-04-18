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    Сын Че Гевары открыл выставку об отце в Крыму. выставки и музеи, Крым, Куба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСын Че Гевары открыл выставку об отце в Крыму

    Сын Че Гевары открыл выставку об отце в Крыму

    2 комментария
    Сын Че Гевары открыл выставку об отце в Крыму

    Сын Че Гевары открыл выставку об отце в Крыму

    Сын Че Гевары открыл выставку об отце в Крыму

      Младший сын знаменитого революционера и его тезка Эрнесто Гевара уверен, что дело отца будет жить и при новом кубинском руководстве.

      Эрнесто Гевара: «Для нас очень важно то, что наш новый президент будет молодым человеком, у него будет больше лет для работы впереди. Более того, это человек с хорошим опытом, и он сделает все для нашей страны. Я совершенно уверен в том, что мы сохраняем прежний курс. Мы построили революцию и продолжаем идти революционным путем».

      Этими мыслями Гевара поделился с журналистами в Симферополе, куда приехал открывать фотовыставку об отце. По словам Эрнесто, он, как и все кубинцы, считает остров русским и не боится, что за этот визит Украина или США применят к нему санкции.

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