Сын Че Гевары открыл выставку об отце в Крыму

Младший сын знаменитого революционера и его тезка Эрнесто Гевара уверен, что дело отца будет жить и при новом кубинском руководстве.

Эрнесто Гевара: «Для нас очень важно то, что наш новый президент будет молодым человеком, у него будет больше лет для работы впереди. Более того, это человек с хорошим опытом, и он сделает все для нашей страны. Я совершенно уверен в том, что мы сохраняем прежний курс. Мы построили революцию и продолжаем идти революционным путем».



Этими мыслями Гевара поделился с журналистами в Симферополе, куда приехал открывать фотовыставку об отце. По словам Эрнесто, он, как и все кубинцы, считает остров русским и не боится, что за этот визит Украина или США применят к нему санкции.